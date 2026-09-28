Kayseri'de bir garip kaza: Kendisine yol veren otomobile çarptı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, M.K.A. idaresindeki motosiklet, ara sokaktan çıkarak kendisine yol vermek için duraklayan M.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin durduğu ve motosikletlinin hızla araca çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.