Antalya'nın Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda saat 19.00 sıralarında Manavgat istikametine seyir eden Hüseyin Ç.'nin kullandığı tır duraktaki iki kişiyi altına aldı.

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HABERİN ÖZETİ Durakta beklerken tır üzerlerine devrildi: Manavgat'ta korkunç kaza Antalya'nın Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda bir tırın durakta bekleyen iki kişiye çarpması sonucu hayatını kaybettiler. Tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarına ve otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi. Vinç yardımıyla kaldırılan tırın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kimlik çantalarından yabancı kadın oldukları değerlendirildi. Tır sürücüsü Hüseyin Ç. gözaltına alındı.

Tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarına ve aynı istikamette gitmekte olan Gürkan T.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ve kurtarıcı, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

TIR VİNÇLE KALDIRILDI 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı. Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, tırın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki çantada bulunan kimlikten yabancı kadın oldukları değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli Tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Görgü tanıkları, tırın arkadan çarptığı otomobil normal yolunda giderken önce direğe, sonra otomobile arkadan çarpıp, 2 kişinin üzerine devrildiğini belirttiler.