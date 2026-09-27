Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:57

Evlendiği kadın hayatını kabusa çevirdi: Altınları kaptırdı, sokak ortasında bıçaklandı

Şanlıurfa'da bir adam, 1 aylık evliliğinin ardından hayatı kabusa döndü. Eşinin düğün altınlarıyla birlikte kaçtığını ve dolandırıldığını öne süren adam, sokak ortasında bıçaklı saldırıya da uğradı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Evlendiği kadın hayatını kabusa çevirdi: Altınları kaptırdı, sokak ortasında bıçaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 13:57

Şanlıurfa’da İ.A. (26) ile 24 Nisan 2026’da evlenen Ömer Atılgan'ın (36) hayatı bir ay süren evliliğinin ardından kabusa döndü. Atılgan, İ.A. ile tanıştıktan bir ay sonra kendisine hamile olduğunu söylediğini ve bunun üzerine evlilik işlemlerini hızlandırdıklarını belirtti. 

Atılgan, İ.A.’nın evlilik aşamasında 1 aylık bebeğini ilaç temin ederek aldırdığını ve İ.A.’ya ait cep telefonundaki yazışmalardan öğrendiğini öne sürdü.

ALTINLARI DA ALIP KAÇTI

Atılgan acil bir evlilik sonrası sadece 1 ay beraber kaldığı eşinin, düğün altınlarıyla birlikte kaçtığını ve dolandırıldığını öne sürdü. 

Evlendiği kadın hayatını kabusa çevirdi: Altınları kaptırdı, sokak ortasında bıçaklandı

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Eşinin birden çok sevgilisi olduğunu ve hem eşinden hem de eşinin sevgililerinden ölüm tehditleri aldığını belirten Atılgan, can güvenliğinden şüphe ettiğini söyledi. Atılgan, ölüm tehditleri sürerken son olarak ise 1 hafta önce yolunun kesildiğini ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını söyledi.

Evlendiği kadın hayatını kabusa çevirdi: Altınları kaptırdı, sokak ortasında bıçaklandı

ÇOCUĞU İLAÇLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Atılgan şunları kaydetti:

"Mutlu bir evlilik yapmak isterken hayatım cehenneme döndü. Tanıştığım İ.A. isimli kadın bir ay içerisinde bana, benden gebe olduğunu söyledi ve evlilik yaptık. Bir ay içerisinde yaptığımız evlilik sonrası ben bu çocuğun benden olup olmadığını araştırırken o ise bu çocuğu kaçak yollarla ilaç temin edip aldırdı. Ve bu işin içinde annesi ile bir sağlık memurunun da olduğu mesaj kayıtlarında bellidir. Annesi hesabından para göndererek ilacı temin etti ve çocuğu bu şekilde düşürme yaptılar. Olay sonrası savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusu sonrası evlilik yaptığım kadından altınlarımı istedim. O da bana, ‘altınlarla hayatımı yaşıyorum, herkesi senin gibi kandırıyorum, şimdi de seni kandırıyorum' dedi ve bu şekilde mesaj kayıtları bende mevcuttur. Kendi adına kayıtlı numaralardan bana gönderilmiştir. Bu çocuk düşürme ile ilgili şikayette bulunacağımı dediğim zaman beni ölümle tehdit etmiştir ve bunun için de ayrıca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Şu an haysiyetsiz bir hayat yaşamaktadır. Her gün farklı bir erkekle alkollü mekanlarda takılıyor, dans ediyor. Hepsinin fotoğraf ve videosu bende mevcuttur. Bunu da boşanma dosyası davama sunmuşum"

Evlendiği kadın hayatını kabusa çevirdi: Altınları kaptırdı, sokak ortasında bıçaklandı

"ÇOK MAĞDUR EDİLDİM, DOLANDIRILDIM"

Tehdit edildiğini söyleyen Atılgan, "Bu İ.A. isimli kişiden ölüm tehdidinden dolayı 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara rağmen 15 Eylül'de erkek arkadaşı olarak bildiğim kişinin fotoğrafını çektiğim için beni yine ölümle tehdit ettiler. Daha dün kız kardeşi tarafından yine aynı şekilde ölüm tehdidi mesajları bana geldi. Bu durumda çok mağdur edildim, dolandırıldım. Altınları meğerse evlilik için yaptığını, kendi rızasıyla beyanıyla mesajlarında söylüyor. Benden önce de yine aynı şekilde biriyle evlilik yapmış ve iki ay evli kalmıştır. Bu da resmi kayıtlarda mevcuttur ve boşanma davamızda yer alıyor. Ben Cumhuriyet Başsavcılığına bu İ.A. hakkında birçok kez şikayette bulundum. Altınlarımla ilgili, bana yönelik ölüm tehditleriyle ilgili, çocuk düşürme ve benimle evliyken başka hesaplardan, kendi hesabına para gelme konusu ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Başka kişilerin hesabından kendisinin hesabına farklı tarihlerde beşer bin lira tutar geldiklerini hep aynı erkekler ve HTS kayıtlarında görüştüğü erkeklerle aynı şekilde ve her akşam farklı bir alkollü mekanda beraber takıldıkları ve takıldığı insanların her dakika beni tehdit etmesinden kaynaklı can güvenliğim yoktur" diye konuştu. Can güvenliği olmadığını söyleyen Atılgan, kendisine koruma sağlanmasını ve yaklaşık 1 milyon lira olan zararının teminini istedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım’dan 'Saran'a zehir zemberek sözler: Sizi ibra etmeyeceğim
Diyarbakır’da ilginç kaza: Karşıdan gelen araca çarpmamak isterken park halindeki taksiye daldı
İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.