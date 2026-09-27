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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:56

MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası yaşandı. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi, 1'İ ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:56

Ankara'da bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi.

Kazayla ilgili MKE'den yapılan açıklamada 2'si ağır 4 personelin yaralandığı, hastaneye kaldırılan işçilerden Ferhat Öz'ün müdahalelere karşın yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

Kurumun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yaralı personelimiz, derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir."

 

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