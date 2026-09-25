Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi: 8 kişi yaralı

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İstanbul
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu ortalık savaş alanına döndü.
Cerrah Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.
Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.