Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi: 8 kişi yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olay, Cerrah Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek tartışmasıyla başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaklaşık 20 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada darp sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga anları amatör kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cerrah Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ YARALI

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.