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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 01:38

Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi: 8 kişi yaralı

Bursa'da inşaat işçileri ile müteahhit arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. 8 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 01:35
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 01:38

’nın ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu ortalık savaş alanına döndü.

HABERİN ÖZETİ

Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi: 8 kişi yaralı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Olay, Cerrah Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek tartışmasıyla başladı.
Tartışmanın büyümesiyle yaklaşık 20 kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada darp sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kavga anları amatör kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Cerrah Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi: 8 kişi yaralı

8 KİŞİ YARALI

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Müteahhit ile inşaat işçileri birbirine girdi: 8 kişi yaralı

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#bursa
#inegöl
#Cerrah Mahallesi
#Alacak Verecek Meselesi
#Jandarma Komutanlığı
#3. Sayfa
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