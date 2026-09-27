Gaziantep'te 7 kişinin hayatını kaybettiği yolda 2. kaza: 6 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı yolda yeni bir kaza meydana geldi.

TİCARİ ARAÇ YOL ÇALIŞMASI ALANINA SAVRULDU

İlk kazanın olduğu yere yakın bir noktada meydana gelen ikinci kazada sürücüsü öğrenilemeyen 27 BDD 465 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması yapılan alana savruldu.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.