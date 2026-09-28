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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 17:12

ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması

İngiltere'de ABD askeri uçaklarının bulunduğu Fairford Hava Üssü'nde 'terör eylemi hazırlığı içinde oldukları' şüphesiyle yakalanan kişilerin ardından İran iddiası ortaya atıldı. ABD-İran savaşının İngiltere'ye sıçradığına yönelik iddialara Tahran'dan sert tepki geldi.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 17:12

'nin Gloucestershire bölgesinde ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alınan bir grup şüpheli nedeniyle dün boşaltıldı. İngiliz basını, gözaltına alınan kişilerin ile bağlantılı olabileceğini yazdı. Tahran'dan cevap gecikmedi. 

ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması

''UYDURMA SPEKÜLASYONLAR''

İran’ın Londra Büyükelçiliği, Fairford Hava Üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiye ilişkin açıklama yaptı. Hava üssü yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan beş kişinin İran ile ilişkilendirildiğine dair İngiliz basınında çıkan iddiaların asılsız olduğu dile getirildi.

Açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran halkına karşı saldırgan girişimlerinden sonra yayımlanan uydurma spekülasyonlar, İngiltere'de İran karşıtı propagandayı körüklemekten başka bir amaca hizmet etmeyecek. İran, ülkesinin ve milletinin hak ve çıkarlarını yanıltıcı medya yayınlarına karşı korumak için alınacak yasal önlem hakkını saklı tutmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması

İNGİLTERE NELER OLDU?

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanında araçlarda bulunan 5 kişi “terör eylemi hazırlığı içinde oldukları” şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Whelford köyündeki 85 ev şüpheli araçlar nedeniyle tahliye edilmişti.​​​​​​​

ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması

İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmiş, üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

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ETİKETLER
#ingiltere
#iran
#Gloucestershire
#Londra Büyükelçiliği
#Whelford
#Fairford Üssü
#Dünya
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