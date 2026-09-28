ABD-İran savaşı İngiltere'ye mi sıçradı? Tahran'dan 'uydurma spekülasyon' açıklaması

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alınan bir grup şüpheli nedeniyle dün boşaltıldı. İngiliz basını, gözaltına alınan kişilerin İran ile bağlantılı olabileceğini yazdı. Tahran'dan cevap gecikmedi.

''UYDURMA SPEKÜLASYONLAR''

İran’ın Londra Büyükelçiliği, Fairford Hava Üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişiye ilişkin açıklama yaptı. Hava üssü yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan beş kişinin İran ile ilişkilendirildiğine dair İngiliz basınında çıkan iddiaların asılsız olduğu dile getirildi.

Açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran halkına karşı saldırgan girişimlerinden sonra yayımlanan uydurma spekülasyonlar, İngiltere'de İran karşıtı propagandayı körüklemekten başka bir amaca hizmet etmeyecek. İran, ülkesinin ve milletinin hak ve çıkarlarını yanıltıcı medya yayınlarına karşı korumak için alınacak yasal önlem hakkını saklı tutmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İNGİLTERE NELER OLDU?

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanında araçlarda bulunan 5 kişi “terör eylemi hazırlığı içinde oldukları” şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Whelford köyündeki 85 ev şüpheli araçlar nedeniyle tahliye edilmişti.​​​​​​​

İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmiş, üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.