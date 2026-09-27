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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 23:42

ABD Başkanı Trump'tan İran'a hem görüşme hem de saldırı mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bu hafta yeni görüşmeler beklediğini söyledi ancak Tahran'ın istediği anlaşmaya kapıyı kapattı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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ABD Başkanı Trump'tan İran'a hem görüşme hem de saldırı mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 23:42

Başkanı , Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği röportajda, "Bu hafta 'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a İran'a yönelik açıklamalar yaptı. Telefonla bağlanarak röportaj veren Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme yapılmasını bekliyorum. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu, benim yapmak istediğim anlaşma değil. Bu, belki bir yıl önce kabul etmiş olabileceğimiz bir anlaşma. Fazla ileri gittiler" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYACAK MI?" SORUSUNA "HER ZAMAN  DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını düşünüp düşünmediği sorulan Donald Trump, "Bunu her zaman düşünüyorum" cevabını verdi.
ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan büyük miktarda petrol çıkışını kolaylaştırdığını vurgulayan Trump, hafta sonu savaşın başlamasından bu yana en yüksek miktarda petrolün boğazdan geçtiğini belirterek, bunun "20 milyon varilden fazla" olduğunu söyledi.
Katarlı arabulucuların yarın İran Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

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#donald trump
#ABD
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