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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:57

Irak, İran uçuşları için ABD'den muafiyet isterken tehdit gibi uyarıyla karşı karşıya kaldı

Irak, ABD'den İran'a uçuşların yeniden başlatılması için yaptırım muafiyetinde bulundu. ABD'nin, Irak'a dönüşü ise sert oldu, havalimanlarının da yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yapıldı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Irak, İran uçuşları için ABD'den muafiyet isterken tehdit gibi uyarıyla karşı karşıya kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:57

ve gerilimi sivil havacılık faaliyetlerini de vurdu. medyasında yer alan haberlere göre, ABD yönetimi ’a, İranlı havayolu şirketlerinin Irak’taki havalimanlarına uçuş düzenlemeye devam etmesinin, yalnızca söz konusu havayolu şirketlerini değil, bu uçuşlara hizmet sağlayan havalimanı ve şirketleri de yaptırım riskiyle karşı karşıya bırakabileceği yönünde ciddi ve doğrudan bir uyarıda bulundu. Bu kapsamda iniş hizmetleri, yer hizmetleri, yakıt ikmali ve uçuşlarla bağlantılı diğer hizmetlerin de yaptırım kapsamına girebileceği belirtildi.

Irak, İran uçuşları için ABD'den muafiyet isterken tehdit gibi uyarıyla karşı karşıya kaldı

HUKUKİ VE EKONOMİK RİSKLER 

ABD'nin uyarısının ardından Irak hükümetinin, havalimanlarını ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketleri muhtemel yaptırımlardan korumak amacıyla İran havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurma yönünde adımlar attığı aktarıldı. 

Kararın Irak'ın İran ile hava trafiğine yönelik siyasi bir tutumundan kaynaklanmadığını belirten kaynaklar, temel nedenin ABD yaptırımlarının doğurabileceği hukuki ve ekonomik riskler olduğunu ifade etti.

ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Irak hükümeti ise bir yandan uçuşların durdurulmasının etkilerini azaltmak, diğer yandan bazı uçuşların yeniden başlatılmasını sağlamak amacıyla ABD ile doğrudan görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan siyasi bir kaynak, Şii Koordinasyon Çerçevesi liderlerinin bu akşam Başbakan Ali Zeydi'nin katılımıyla toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Toplantıda, İran uçaklarının Irak'taki havalimanlarına kabul edilmesinin durdurulması ve kararın ülke içindeki siyasi ve toplumsal yansımalarının ele alınacağı aktarıldı.

Bağdat'ın, bazı Irak havalimanlarının ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını ve İran uçuşlarının belirli insani ve sivil amaçlarla yeniden gerçekleştirilmesini talep ettiği bildirilmişti. Söz konusu uçuşların özellikle tıbbi tedavi, eğitim, dini ziyaretler ve sivillerin ihtiyaçları kapsamında sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Irak Başbakanlık Ofisi, dün Washington ile bu konuda doğrudan görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.

Irak, İran uçuşları için ABD'den muafiyet isterken tehdit gibi uyarıyla karşı karşıya kaldı

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİ

Gelişmeler, ABD Hazine Bakanlığı'nın 8 Eylül'de İran'ın havacılık sektörüne yönelik açıkladığı yaptırımları takip ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörünü desteklediği gerekçesiyle 36 hedefi yaptırım listesine alırken, bunların arasında 27 İranlı havayolu şirketinin bulunduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca yaptırım kapsamındaki İranlı havayolu şirketlerine hizmet sağlayan yabancı kuruluşların da ciddi yaptırım riskleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Irak'ta başkent Bağdat, Necef, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarından İran'a yönelik uçuşlar son günlerde durdurulmuştu.

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#ABD
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#Hazine Bakanlığı
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