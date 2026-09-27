Şubat ayından bu yana süren ABD-İran savaşında müzakere ve barış anlaşmasının ne zaman tam anlamıyla gündeme getirilip ilerleme sağlanacağı merak edilirken savaşın başladığı dönemle ilgili yeni detaylar çıkıyor.

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HABERİN ÖZETİ Hamaney'in yaralı kurtulduğu saldırının ilginç detayı ortaya çıktı: Hastane enkazından kurtarılmış İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran lideri Mücteba Hamaney'in savaşın başında yaralandığını, kaldırıldığı hastanelerin bombalandığını ve ardından devrim lideri seçildiğini açıkladı. Mücteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in ofisine düzenlenen ve Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırıda yaralandı. ABD ile İsrail'in Hamaney'in bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığı ve Hamaney'in üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığı belirtildi. Haydari, Hamaney'in sağlığının yerinde olduğunun öğrenildiğini, yönetim kapasitesi ve fıkıh bilgisinin teyit edildiğini aktardı. Uzmanlar Meclisi, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Mücteba Hamaney'i devrim lideri seçti.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Haydari, İran lideri Mücteba Hamaney’in, savaşın başında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanenin bombalandığını ve enkazdan çıkarıldığını söyledi.

ALİ HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDA MÜCTEBA HAMANEY DE YARALANDI

Haydari, El Arabi kanalına verdiği röportajda, Mücteba Hamaney’in, İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in ofisine yönelik saldırıda yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

ABD İLE İSRAİL 3 HASTANE BOMBALADI, HAMANEY ENKAZDAN ÇIKARILDI

Haydari, ABD ile İsrail’in, bulunabileceği üç hastaneyi de bombaladığını ve Hamaney'in bombalanan üçüncü hastanenin enkazından çıkarıldığını kaydetti.

Sonraki süreçte Hamaney’in sağlığının yerinde olduğunu öğrendiklerini ve ülkeyi yönetme kapasitesi ile fıkıh bilgisini teyit ettiklerini dile getiren Haydari, hiçbir kurum ve kuruluş ile istişare etmeden Uzmanlar Meclisi olarak kendisini devrim lideri seçtiklerini söyledi.