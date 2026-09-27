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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:51

İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evlerde patlayıcı şüphesi

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" nedeniyle boşaltıldı. Bir grup erkeğin gözaltına alındığı açıklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evlerde patlayıcı şüphesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:51

Gloucestershire Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evlerde patlayıcı şüphesi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Gloucestershire'da, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü yakınlarındaki Whelford köyünde bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alınan bir grup erkek ve bomba imha ekiplerinin incelemeleri nedeniyle tahliye edildi.
Whelford köyündeki bazı evler ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildi.
Gözaltına alınan bir grup erkek, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla ilgili.
İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgedeki bazı araçları inceledi.
Tahliye edilenler bir spor salonuna yerleştirildi ve bölge güvenlik kordonu altında tutuluyor.
Üssü kullanan ABD savaş uçakları nedeniyle bölgede ABD ordusuna bağlı savaş uçakları bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

BOMBA İMHA EKİPLERİNDEN İNCELEME

"Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla bir grup erkeğin bu sabah gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.

İngiltere'deki ABD üssünün yanındaki bazı evlerde patlayıcı şüphesi

Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgede bulunan bir spor salonuna taşındığı, olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında olmaya devam edeceği ifade edildi.

Üssün bitişiğindeki köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi'nin görevlendirildiği duyuruldu.

ABD'NİN SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEDE

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler saldırı amaçlı kullanım olduğunu da öne sürüyor.

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ETİKETLER
#Kraliyet Hava Kuvvetleri
#Gloucestershire Polis
#Raf Fairford Üssü
#Whelford
#İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri
#Dünya
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