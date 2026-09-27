Taklitle banka soygunu! Akılalmaz olay İtalya'da yaşandı

İtalya'daki Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi Fideuram soyguna uğradı. Fakat bu soygun fiziksel bir baskın ya da hırsızlıkla gerçekleşmedi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın 2 yakın kaynağa dayandırdığı haberine göre, şubat ayında Fideuram’ın dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini’ye gönderilen bir WhatsApp mesajıyla başladı.

Intesa Sanpaolo CEO’su Carlo Messina’dan gelmiş gibi görünen mesajda, yurt dışındaki bir işlem için acil yardım talep edildi. Daha sonra ise bir hukuk bürosunun üst düzey ortağından gelmiş gibi görünen bir telefon araması yapılırken dolandırıcılar, söz konusu avukatın sesini yapay zekayla taklit etti ve işlemi doğruladı.

Talebin gerçek olduğuna inanan Molesini, finans birimine ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong’daki hesaplara bir dizi para transferi yapılması için talimat verdi.

PARA KRİPTOYA ÇEVRİLDİ

Fideuram’ın işlemlerdeki olağan dışı durumu fark etmesi sayesinde, farklı ülkelerdeki banka ve yetkililere haber verilirken yaklaşık 53 milyon euronun geri alındığı bildirildi. Yurt dışındaki hesaplardan geçirilerek kripto varlıklara dönüştürülen paranın yaklaşık 36 milyon eurosuna ise henüz ulaşılamadı.

Kaynaklara göre Molesini ve diğer Fideuram yöneticileri hakkında soruşturma yürütülmüyor. Milano savcılığı, Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişiyi bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturuyor.