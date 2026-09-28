Ukrayna lideri Zelenskiy gizli bilgiyi paylaştı Güney Kore'den tepki gecikmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada tüm dünyaya gizli bilgiyi açıkladı. Zelenskiy, 2 Kuzey Koreli askerin, Güney Kore'ye teslim edildiğini söyledi. Güney Kore'den tepki gecikmedi.

GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, yaptığı açıklamada, ülkeye kabul ettikleri 2 Kuzey Koreli askerin güvenliğinden endişelendikleri gerekçesiyle ve başka bazı tedbirler kapsamında Ukrayna ile gizlilik anlaşması imzaladıklarını öne sürdü.

GÜNEY KORE ÖZÜR BEKLİYOR

Seong, Ukrayna'nın Kuzey Koreli 2 askerin transferini kamuoyuna duyurduğu olayla ilgili "derin üzüntü" duyduklarını ve resmi olarak özür ve izahat beklediklerini kaydetti.

CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" de gerçekleri yansıtmadığını savunan Seong, bu adımın "iki hükümet arasındaki güvene de ciddi tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Öte yandan Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Seul Maslahatgüzarı'nın konuyla alakalı bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Yoon-joo'nun Maslahatgüzar'a, "Ukrayna'nın taraflar arasındaki gizlilik anlaşmasını reddetmesinden" duyduğu endişeyi ilettiği ifade edilerek, bu tür eylemlerin "karşılıklı güveni zedelediği ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri etkilediği" kaydedildi.

Park'ın Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi açıklama ve özür talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Maslahatgüzar'ın Seul'ün tutumunu Kiev'e doğru şekilde bildireceğini belirttiği bildirildi.

ZELENSKİY GİZLİ BİLGİYİ DÜNYAYA DUYURDU

Zelenskiy, Güney Kore'nin tepkisini çeken konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 2'sinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını ileri sürmüştü.