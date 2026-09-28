Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etti. Saat 16.25'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından okullarda güvenlik, dış politika ve ekonomi konularında önemli açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.25'te başlayan Kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi ve okulların güvenliğini artıracak ilave tedbirler istişare edildi. İstanbul Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcu sayısına ulaştığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül'de gittiği BM Genel Kurulu'nda 16. kez hitap ederek yeni bir düzenin reçetesini 5 madde ile paylaştıklarını belirtti. 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusu ve bakanların sunumları değerlendirilerek milletin malına el uzatanların karşısında devleti bulacağı vurgulandı.

Kabinede masaya yatırılan önemli başlıkların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabinenin en merak edilen konularından biri de fon soruşturmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sunum yaptığını söyledi. Yarın ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kim milletin malına el uzatırsa karşısında bizi bulur" dedi.

"GÜVENLİ OKUL İKLİMİNİN İNŞASINI İSTİŞARE ETTİK"

-Güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Biliyorsunuz geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik, hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük.

-Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor. Tedavileri devam eden üç evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

-Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

-18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez, böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya yükselmiştir.

-20 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Görüşmelerin 2. gününde 16. kez genel kurula hitap ettim. Konuşmamızda yeni bir düzenin reçetesini 5 madde ile dünya ile paylaştık.

-Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu sene de vize engeli sebebiyle genel kurula hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan, savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde kelimeler yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur.

FON SORUŞTURMASI: "HAK YİYENLERİ SAVUNMAYIZ"

-17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Bakanlarımız kapsamlı sunum yaptılar. Kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. İster piyasa manipülasyonuyla ister borsa oyunuyla ister belediyelerde olduğu gibi yolsuzlukla olsun her kim milletin malına el uzatırsa karşısında bizi bulur devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele, başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Biz ne hak yeriz ne vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Aramızdaki fark budur.

"TÜRKİYE'NİN FİNANSAL SİSTEMİ GÜÇLÜDÜR"

-Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.

-Her kim aksini iddia ediyorsa, Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyor. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan, her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır.

"TEKRAR ETMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

-Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir.

Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz.

Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz.

"HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK"

-Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun: Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir.

Sermaye piyasası kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.

"EKONOMİ KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELECEĞİM"

-Yarın ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacak.