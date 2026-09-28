Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkilerini ele aldı. Liderler bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti."