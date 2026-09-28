UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanıyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye İtalya UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile Bursa'da karşılaşıyor. Her iki takım da Uluslar Ligi'ndeki ilk maçlarını kaybetti. Bu maç, A Milli Takım'ın tarihindeki 656. müsabakası olacak. Türkiye ile İtalya arasındaki 17. randevu olacak ve Türkiye ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında bugün saat 21.45'te Bursa'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA İLK MAÇLARINI KAYBETTİ

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybederek Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başlamıştı.

İtalya ise UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında evinde Belçika'yı ağırlamıştı. Roberto Mancini'nin öğrencileri, karşılaşmadan 2-0'lık skorla yenik ayrılarak Uluslar Ligi'ne puansız başlamıştı.

MİLLİLER 656. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 656. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ise 38. sınavını İtalya karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 47 gole engel olamadı.

TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDAKİ 17. RANDEVU

Türkiye ile İtalya, bugün oynayacakları maçla 17. kez karşılaşacak. İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​

İki ülke A milli takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Yunus Akgün, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Doumbia, Kean, Cambiaghi, Esposito

TÜRKİYE - İTALYA CANLI MAÇ ANLATIMI

Türkiye-İtalya karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.