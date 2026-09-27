UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde 2. Grup'ta ikinci hafta maçında Almanya ile Yunanistan, Augsburg'da kozlarını paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Almanya evinde Yunanistan'a kaybetti! Panzerler tek golle mağlup oldu UEFA Uluslar Ligi 2. Grup'ta Almanya, sahasında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Yunanistan, 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in golüyle öne geçti. Bu sonuçla Yunanistan puanını 6'ya yükseltirken, Almanya 1 puanda kaldı. Yunanistan bir sonraki maçında Hollanda ile, Almanya ise Sırbistan ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Konuk ekip Yunanistan, mücadelenin 74. dakikasında Dimitris Kourbelis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Yunanistan, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-1 yenen Yunanistan, bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya ise ilk yenilgisini yaşayarak 1 puanda kaldı.

Yunanistan, gruptaki üçüncü maçında 1 Ekim Perşembe günü sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Almanya ise gruptaki üçüncü maçında aynı gün sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak.