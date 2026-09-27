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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 22:16

Vincenzo Montella tartışmalara son noktayı koydu! İtalyan teknik adamdan Orkun, Kerem ve Barış sözleri

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kalbim ve bütün düşüncem her zaman Türkiye için mücadele etmek olacak. Sahaya çıktığımda Türkiye'den başka hiçbir şeyi düşünmeyeceğim" dedi. Orkun Kökçü'nün milli takıma katkı sağlamak için büyük fedakarlık yaptığını belirten Montella, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili de "Onlar her koşulda takımları için mücadele ediyor. Bu futbolcularımıza biraz daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Vincenzo Montella tartışmalara son noktayı koydu! İtalyan teknik adamdan Orkun, Kerem ve Barış sözleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 22:16

'nde heyecan sürüyor. Uluslar A Ligi'nde mücadele eden , 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım'da teknik direktör , mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella tartışmalara son noktayı koydu! İtalyan teknik adamdan Orkun, Kerem ve Barış sözleri

İtalya ile iki yıl önce hazırlık karşılaşmasında da karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Montella, yarınki mücadelenin kendisi açısından duygusal bir anlam taşıdığını dile getirdi. Türkiye'de 5 yıldır görev yaptığını belirten İtalyan teknik adam, kendisini Türk halkının bir parçası gibi hissettiğini ifade ederek, "Bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Beni her zaman sizden biri olarak gördünüz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Kalbim ve bütün düşüncem her zaman Türkiye için mücadele etmek olacak. Sahaya çıktığımda Türkiye'den başka hiçbir şeyi düşünmeyeceğim. Duygusal açıdan zorlayıcı olsa da yaptığımız iş . Yarın sahaya yalnızca Türkiye için atan bir kalple çıkacağım" dedi.

İtalya karşısında topa daha fazla sahip olmayı hedeflediklerini belirten Montella, son oynanan karşılaşmadaki performansın üzerine çıkmak istediklerini söyledi. Montella, "Son maçın ilk ve ikinci yarısına baktığımızda topa sahip olma oranımız yüzde 60'a 40 gibi görünüyordu ancak karşılaşma içerisinde bu oran sürekli değişti. İtalya karşısında topla daha fazla üretmek ve oyuna daha güçlü şekilde hükmetmek istiyoruz. Bunun farkındayız ve hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Hedeflediğimiz futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORKUN, MİLLİ TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"

'nün durumuyla ilgili de bilgi veren Montella, milli oyuncunun kulübünde son dönemde sağlık sorunlarına rağmen mücadele ettiğini belirterek, kendisine teşekkür etti. Kökçü'nün antrenmanın tamamında yer almadığını aktaran Montella, "Kendisiyle ilgili son dönemde neler konuşulduğunu çok fazla bilmiyorum. Çünkü bu tür konuları takip etmeyi tercih etmiyorum. Ancak kendi kulübünde son dönemde antrenman yapmadan ve anestezi altında maçlara çıktığını biliyoruz. Burada kalmak ve milli takıma katkı sağlamak için büyük fedakarlık yaptı. Bugün bizimle antrenmanın tamamını gerçekleştirmedi ancak belirli bölümünde çalıştı. Onu en kısa sürede yeniden aramızda görmek istiyoruz. Belki yarın bile olabilir" diye konuştu.

Vincenzo Montella tartışmalara son noktayı koydu! İtalyan teknik adamdan Orkun, Kerem ve Barış sözleri

"BÖYLE MAÇLARDA FUTBOLCUNUN MOTİVASYONA İHTİYACI OLMAZ"

İtalya gibi güçlü bir rakiple oynanacak karşılaşmaların oyuncular açısından ekstra motivasyon oluşturduğunu söyleyen Montella, yoğun fikstür nedeniyle zihinsel yorgunluğun da yaşanabileceğini ifade etti.

Montella, "Ben futbolcu olsaydım bu tür maçları büyük bir motivasyonla oynardım. En üst seviyedeki takımlara karşı mücadele ederken ayrıca motivasyon aramanıza gerek kalmaz. Ancak yoğun maç trafiği içerisinde zihinsel yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Biz de bunu mümkün olduğunca hızlı şekilde geride bırakmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Fikstürün yoğunluğuna rağmen kendilerinden istediklerimizi sahaya aktarmak için büyük çaba harcıyorlar" dedi.

"KEREM VE BARIŞ'A DAHA FAZLA DESTEK VERİLMESİ GEREKİYOR"

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir farklı mevkilerde görev yaptığını belirten Montella, milli oyuncuların fedakarlıklarına dikkat çekti. Montella, "Son üç yılda Kerem ve Barış, birçok karşılaşmada asıl mevkilerinin dışında oynadı. Elbette bu durum bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ancak hangi pozisyonda görev alırlarsa alsınlar, iki oyuncumuz da milli takım için ellerinden gelenin tamamını ortaya koyuyor. Son düdüğe kadar mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bertuğ Yıldırım üzerinde yaklaşık iki yıldır çalıştıklarını da söyleyen Montella, bazı sorunların çözümü için zamana ihtiyaç duyulabileceğini belirterek milli futbolculara destek çağrısında bulundu. İtalyan teknik adam, "Bazen belirli problemleri aşabilmek için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle sizlerden bir ricam var. Kerem ve Barış hakkında, kendi pozisyonlarında oynamadıkları yönünde bazı eleştiriler görüyorum. Fakat onlar her koşulda takımları için mücadele ediyor. Bu futbolcularımıza biraz daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MONTELLA'DAN BERKE ÖZER SÖZLERİ

Berke Özer'in yeniden milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Montella, oyuncudan kendisine herhangi bir telefon gelmediğini belirterek, "Aslında yaşanan süreci sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bana bu konuda herhangi bir telefon gelmedi. Dolayısıyla şu aşamada bunun üzerine konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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#İtalya
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#Futbol
#vincenzo montella
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