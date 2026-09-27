Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 19:54

İtalya Teknik Direktörü Mancini, Türkiye maçı öncesinde konuştu! "Yarın iyi bir mücadele olacak"

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Montella'nın gelişiyle takım daha da gelişti ve iyi bir seviyeye ulaştı. Yarın nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı göreceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İtalya Teknik Direktörü Mancini, Türkiye maçı öncesinde konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 19:54

'nde heyecan devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde mücadele eden , 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te 'da ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'da teknik direktör , Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya Teknik Direktörü Mancini, Türkiye maçı öncesinde konuştu! "Yarın iyi bir mücadele olacak"

Mancini, Türkiye karşılaşması öncesinde 10 oyuncuyu kadroya getirmeme kararını daha önceden aldıklarını ifade etti. Türkiye karşısında taktik anlamda büyük bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Mancini, taraftarların takıma yönelik tepkilerinin hatırlatılması üzerine, "Taraftarlar mutsuz olabilir. Onların tepkilerini anlayabiliyorum. Biz de bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

İtalya Teknik Direktörü Mancini, Türkiye maçı öncesinde konuştu! "Yarın iyi bir mücadele olacak"

Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Mancini, "Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Dünya Kupası’ndan elenmeyi hak etmediklerini düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcuları var. Montella’nın gelişiyle takım daha da gelişti ve iyi bir seviyeye ulaştı. Yarın nasıl bir ortaya koyacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

Kendileri için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Mancini, "Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Yarın güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir taktikle sahaya çıkmayacağız. Büyük değişiklikler görmeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynamayacağı ise henüz net değil. Yarın durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Nihat Özbağı "Ben karşılayacağım" diyerek duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü olacak
Fenerbahçe genel kurulunda karar çıktı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#bursa
#İtalya
#A Milli Takım
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#roberto mancini
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.