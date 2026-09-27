İtalya Teknik Direktörü Mancini, Türkiye maçı öncesinde konuştu! "Yarın iyi bir mücadele olacak"

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mancini, Türkiye karşılaşması öncesinde 10 oyuncuyu kadroya getirmeme kararını daha önceden aldıklarını ifade etti. Türkiye karşısında taktik anlamda büyük bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Mancini, taraftarların takıma yönelik tepkilerinin hatırlatılması üzerine, "Taraftarlar mutsuz olabilir. Onların tepkilerini anlayabiliyorum. Biz de bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Mancini, "Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Dünya Kupası’ndan elenmeyi hak etmediklerini düşünüyorum. Çok kaliteli futbolcuları var. Montella’nın gelişiyle takım daha da gelişti ve iyi bir seviyeye ulaştı. Yarın nasıl bir futbol ortaya koyacağımızı göreceğiz" diye konuştu.

Kendileri için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Mancini, "Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Yarın güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir taktikle sahaya çıkmayacağız. Büyük değişiklikler görmeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynamayacağı ise henüz net değil. Yarın durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.