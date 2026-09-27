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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:51

Fenerbahçe'de Nihat Özbağı "Ben karşılayacağım" diyerek duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Fenerbahçe'de Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Chobani Stadı'nın kapasite artışı ile ilgili konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, "Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe'ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Fenerbahçemize feda olsun" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'de Nihat Özbağı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:51

'de Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Gündemde yer alan 13. maddedeki "Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi" konusuyla ilgili Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi sunum yaptı.

1998 yılında başkanlığında stadın kademe kademe yıkılıp maçlar oynanırken inşa edildiğini hatırlatan Nihat Özbağı, "Bu arada inşaat yapılırken iki de şampiyonluk kazandık. Bütün finansmanını büyük Fenerbahçe taraftarının desteği ile gerçekleştirdik. Stat gelirlerimiz çok arttı. Diğer kulüpler stadımızı kıskanıyorlardı ve örnek alarak statlarını yaptılar. Tabii bizim gibi kendi imkanları ile değil" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Nihat Özbağı "Ben karşılayacağım" diyerek duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü olacak

"TÜRKİYE'NİN KULÜP BAZINDA EN BÜYÜK STADI OLACAKTIR"

Öte yandan stadyumda yapılacak projeye dair animasyon film katılımcılara izletildi. Projenin detaylarını aktaran Özbağı, "Projemiz çatı sistemini özel krikolarla 6 metre kaldırıp daha önce yapılmış olan ilave kulelerin üzerine oturtulması öngörülmektedir. Çatının yükseltilmesinden dolayı çıkan boşluklara daha önce çelikleri hazırlanmış, kale arkalarına ilave tribünler yapılacaktır. Bu tribünlerin mevcut statla bağlantısı olmayacaktır. Aynı şekilde bir miktar da Fenerium ve Maraton tribünlerine ilave yapılacaktır. Böylelikle kapasite artışı sağlanmış olacak ve bütün tribünleri aynı seviyeye getireceğiz. Çatı kaldırılırken maçlar oynanmayacaktır. Bu durum sezon bitimine geldiği için bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca kale arkalarına 44 adet loca yapacağız. Yükseltilecek kulelerde de 8 adet büyük localar yapacağız. Bunlar 20 ve 30 kişilik. Bu projelerin bedellerini Fenerbahçe’ye hiçbir yük getirmeden ben karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Fenerbahçemize feda olsun. Projemizin izin ve onay aşamasını da kısa zamanda alacağımızı umuyorum. Onay ve izinlerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mevcut kapasite 48 bindir. Biz 52 bin kişilik yapmıştık. UEFA’nın kuralları gereği 48 bine kadar düştü. Şimdi 64 bin kişilik olacak. Böylelikle Türkiye’nin kulüp bazında en büyük stadı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Nihat Özbağı "Ben karşılayacağım" diyerek duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü olacak

"2027 KASIM AYINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Temmuz ayından itibaren tribün imalatlarına başlanacağının altını çizen Nihat Özbağı, "Kale arkalarında 9 bin 680, Fenerium’da 2 bin 800, Maraton’da 2 bin 800, kale arkası localarda 520, köşeli localarda 200 olmak üzere seyirci kapasitemizin artışı 16 bin olacaktır. Zeminimiz zayıf olduğu için kazık ve zemin güçlendirme çalışması yapacağız. Çelik imalatlarının da siparişini vermek istiyoruz. Çelik imalatları da 6 ay sürecektir. Daha sonra montajlar başlayacaktır. Çatının kaldırılması yerine montajı haziran ve temmuz aylarında olacaktır. Temmuz ayından itibaren tribün imalatlarına başlanacak, arkasından cephe kaplamasına başlanacaktır. Bu cephe kaplamasındaki tek husus akustiğin sağlanmasıdır. Cephe kaplaması bittikten sonra projemizin tamamı 2027 kasım ayında bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi kapasite artışı toplam 50 milyon euro'ya mal olacak. Bütçe dağılımı 5 ana başlıkta şu şekilde:

Çelik yapı işleri: 23 milyon euro
İnşaat ve tribün işleri: 10 milyon 700 bin euro
Cephe ve çatı işleri: 8 milyon 450 bin euro
Mekanik ve elektrik tesisatı: 2 milyon 600 bin euro
Proje yönetimi, genel giderler: 5 milyon 250 bin euro

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#Nihat Özbağı
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
#Spor
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