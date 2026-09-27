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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:26

Fenerbahçe genel kurulunda karar çıktı

Fenerbahçe'de olağan mali ve idari genel kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Genel kurulda, Fenerbahçe yönetim kuruluna, bütçe ve yapılması planlanan projeler konusunda tüm maddeler için yetki verildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe genel kurulunda karar çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:26

'nin olağan mali ve idari genel kurulu düzenlendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim kurulu, bütçe ve yapılması planlanan projeler konusunda tüm maddeler için yetki aldı.

Fenerbahçe genel kurulunda karar çıktı

SADETTİN SARAN DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Genel kurulda, eski başkan 'ın görevde bulunduğu 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali açıdan ibra edildi. Kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda Samandıra 'nin Hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulu, Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Akademisi ve Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projelerinin yanı sıra Chobani Stadı'nın kapasitesinin artırılması projesi ile 120. yıl piyangosuna ilişkin çalışmalarını sürdürebilecek.

Yönetim kurulu ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili Medicana ile yapılan işbirliğini gözden geçirerek karar alabilecek ve gerektiğinde hukuki süreç başlatabilecek.

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#fenerbahçe
#Fenerbahçe Üniversitesi
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#can bartu tesisleri
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Spor
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