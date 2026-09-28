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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:07

Portekiz, Norveç deplasmanında 3 puanı kaptı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Portekiz, Norveç'te karşılaştı. Portekiz, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Norveç ise gruptaki ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Portekiz, Norveç deplasmanında 3 puanı kaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:07

'nde heyecan sürüyor. Uluslar A Ligi'nde 4. Grup'ta ikinci hafta maçında ile , Norveç'te karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Portekiz, mücadelenin 17. dakikasında 'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Portekiz'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Ev sahibi Norveç, karşılaşmanın 51. dakikasında yıldız oyuncusu 'ın kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.

Portekiz, mücadelenin 54. dakikasında Gonçalo Ramos'un attığı golle yeniden öne geçerek 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Galler'i 1-0 yenen Portekiz, bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yaptı. Gruptaki ilk maçında Danimarka'yı 3-2 yenen Norveç ise ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Portekiz, gruptaki üçüncü maçında 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda Danimarka'ya konuk olacak. Norveç ise gruptaki üçüncü maçında aynı gün deplasmanda Galler ile karşılaşacak.

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#Norveç
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