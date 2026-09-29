Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmanın 2. dalgasında 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 36 tutuklama Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmanın 2. dalgasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında FETÖ faaliyetleri çerçevesinde tasarlayarak kasten adam öldürme ve gerçeğin ortaya çıkmasını engelleme suçlamalarıyla 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde ve 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'unun halihazırda cezaevinde olduğu tespit edildi. Farklı tarihlerde gözaltına alınan toplam 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 36 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest kalmasına karar verdi.

36 KİŞİ TUTUKLANDI 2 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü Faaliyetleri Kapsamında Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek, Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahıslardan 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 33 şüpheli şahıs 25 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Akabinde mezkur suçları işledikleri tespit olunan 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

36 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.