İstanbul'da 25 TL olan simit fiyatları, fırıncıların un, susam, maya ve ulaşım maliyetlerindeki artışı gerekçe göstermesiyle yüzde 20 arttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı sahaya iniyor: En ağır yaptırımlar uygulanacak İstanbul'da simit fiyatlarının yüzde 20 artarak 30 TL'ye çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme ve saha denetimleri başlattı. İstanbul'da 25 TL olan simit fiyatları, un, susam, maya ve ulaşım maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek yüzde 20 zamla 30 TL'ye çıkarıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların saha denetimleriyle titizlikle incelendiğini açıkladı. Tarifeye aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

30 TL OLAN SİMİT FİYATLARINA TİCARET BAKANLIĞINDAN İNCELEME

30 TL'ye çıkarılan simit fiyatları için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

"SAHA DENETİMLERİYLE İNCELENİYOR"

Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir.

"FİYAT TARİFELERİNE AYKIRI SATIŞ YAPANLARA EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir.

Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

https://x.com/mahmutgurcan/status/2104155797005471896