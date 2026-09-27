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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:33

İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı sahaya iniyor: En ağır yaptırımlar uygulanacak

İstanbul'da simit fiyatlarının 25 TL'den 30 TL'ye çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sahadaki fiyatların inceleneceğini belirterek tarifelere aykırı satış yapanlar için en ağır yaptırımların uygulanacağı uyarısını yaptı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı sahaya iniyor: En ağır yaptırımlar uygulanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:33

'da 25 TL olan fiyatları, fırıncıların un, susam, maya ve ulaşım maliyetlerindeki artışı gerekçe göstermesiyle yüzde 20 arttı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı sahaya iniyor: En ağır yaptırımlar uygulanacak

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da simit fiyatlarının yüzde 20 artarak 30 TL'ye çıkması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme ve saha denetimleri başlattı.
İstanbul'da 25 TL olan simit fiyatları, un, susam, maya ve ulaşım maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek yüzde 20 zamla 30 TL'ye çıkarıldı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların saha denetimleriyle titizlikle incelendiğini açıkladı.
Tarifeye aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

30 TL OLAN SİMİT FİYATLARINA TİCARET BAKANLIĞINDAN İNCELEME

30 TL'ye çıkarılan simit fiyatları için düğmeye bastı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı sahaya iniyor: En ağır yaptırımlar uygulanacak

Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

"SAHA DENETİMLERİYLE İNCELENİYOR"

Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir.

İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan zam sonrası Ticaret Bakanlığı sahaya iniyor: En ağır yaptırımlar uygulanacak

"FİYAT TARİFELERİNE AYKIRI SATIŞ YAPANLARA EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. 

Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

https://x.com/mahmutgurcan/status/2104155797005471896

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#İstanbul
#simit
#Fiyat Artışı
#Ticaret Bakanlığı
#Mahmut Gürcan
#Ekonomi
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