İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında aranan İskender Balcı teslim oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi ve hakkında yakalama kararı olan bir şüpheli teslim oldu. Fon soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı ve 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ'a çıkış yapmıştı. İskender Balcı, bugün Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu. Eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün kardeşi İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında yaklaşık 3 milyar TL'lik fon çıkışı tespit edildi. İsmet Öğüt ile Ensar Öğüt arasındaki mal varlığı ve para hareketleri arasındaki ilişki araştırılıyor.

26 EYLÜL'DE KARADAĞ'A GİTMİŞ

Hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ’a çıktığı tespit edilmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜP TESLİM OLDU

İskender Balcı’nın bugün Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında soruşturma kapsamında adli işlemler devam etmektedir.

ESKİ CHP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİNDEN 3 MİLYAR TL'LİK FON ÇIKIŞI

Öte yandan yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edilmiştir.

İNCELEME SÜRÜYOR

İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılmaktadır.