Fon soruşturmasında aranan İskender Balcı teslim oldu

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.
Hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ’a çıktığı tespit edilmişti.
İskender Balcı’nın bugün Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında soruşturma kapsamında adli işlemler devam etmektedir.
Öte yandan yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edilmiştir.
İsmet Öğüt’ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılmaktadır.