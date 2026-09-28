Fon soruşturmasında yeni tedbir kararı haberi yalanlandı

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen (fon) soruşturması devam ediyor.

Soruşturmayla alakalı sabah erken saatlerde "Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun malvarlığına yönelik kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı" şeklinde bir haber servis edildi.

YENİ TEDİR KARARI YOK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, haberin gerçeği yansıtmadığı ve adli makamlarca alınmış ilave-yeni bir tedbir kararının bulunmadığı aktarıldı.