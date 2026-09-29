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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 05:21
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 05:52

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli hakkında karar çıktı. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 zanlı tutuklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 05:21
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 05:52

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile birlikte 15 şüpheli tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi verildi ve 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Eylül'de eski belediye başkanları, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Zanlılar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Hakkında işlem yapılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı, ardından hakimliğe sevk edildi.

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

2 ESKİ BAŞKANLA BİRLİKTE 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'la birlikte 15 şüpheli tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ayrıca bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

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