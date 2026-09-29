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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:50

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

Kaçak malları gizlemek için sürekli yeni yöntemler deneyenlerden biri Çin'de yakayı ele verdi. Bir kadın ve bir erkek dikkat çekmeden gümrük noktasından ayrılmaya çalışırken durduruldu ve çantalarındaki cips paketlerinden çıkanlar ağızları açık bıraktı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:50

'de Luohu Limanı kalkış salonunda beraber seyahat eden bir erkek ve bir kadın yolcu kontrol noktasında herhangi bir bildirimde bulunmadılar. Memurların dikkatinden kaçmayan tavırları ise onları durdurmalarına neden oldu.

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

CİPS YERİNE DESTE DESTE PARALAR

Memurlar, adamın sırt çantasında farklı renklerde 4 patates cipsi kutusu olduğunu fark ettiler. Kutuları açıklarında ise içinde cips yoktu. Cipslerin yerine deste deste paralar vardı.

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

Gümrük memurları, cips kutularından 20 milyon Japon yeni yani yaklaşık 6 milyon 400 bin TL çıkardılar. Memurlar da on deste nakit parayı görünce şaşkınlığa uğradılar. 

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

İki kişi de gözaltına alındı.

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

İZİN VERİLEN LİMİTİN ÜZERİNDE NAKİT

Gümrük yetkilileri, yolcunun 15 gün içinde birden fazla çıkış yapanlar arasında olduğunu ve taşıdığı Japon yen nakit miktarının izin verilen limiti aştığını belirtti.

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

Yönetmeliklere göre, 15 gün içinde ikinci veya daha sonraki çıkışları yapan yolcuların en fazla 1.000 karşılığı yabancı para taşımasına izin verilir; bu limiti aşan miktarlar gümrük tarafından serbest bırakılmaz. Limiti aşan büyük miktarda nakit taşımak kesinlikle gerekliyse, döviz yönetimi departmanından veya bir bankadan önceden ülke dışına döviz çıkarma izni alınmalıdır.

Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı
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#Çin
#abd doları
#gümrük
#Japon Yeni
#Luohu Limanı
#Dünya
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