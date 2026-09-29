Cips kutularından çıkanlar memurları da şoke etti, ikisi de gözaltına alındı

Çin'de Luohu Limanı kalkış salonunda beraber seyahat eden bir erkek ve bir kadın yolcu gümrük kontrol noktasında herhangi bir bildirimde bulunmadılar. Memurların dikkatinden kaçmayan tavırları ise onları durdurmalarına neden oldu.

CİPS YERİNE DESTE DESTE PARALAR

Memurlar, adamın sırt çantasında farklı renklerde 4 patates cipsi kutusu olduğunu fark ettiler. Kutuları açıklarında ise içinde cips yoktu. Cipslerin yerine deste deste paralar vardı.

Gümrük memurları, cips kutularından 20 milyon Japon yeni yani yaklaşık 6 milyon 400 bin TL çıkardılar. Memurlar da on deste nakit parayı görünce şaşkınlığa uğradılar.

İki kişi de gözaltına alındı.

İZİN VERİLEN LİMİTİN ÜZERİNDE NAKİT

Gümrük yetkilileri, yolcunun 15 gün içinde birden fazla çıkış yapanlar arasında olduğunu ve taşıdığı Japon yen nakit miktarının izin verilen limiti aştığını belirtti.

Yönetmeliklere göre, 15 gün içinde ikinci veya daha sonraki çıkışları yapan yolcuların en fazla 1.000 ABD doları karşılığı yabancı para taşımasına izin verilir; bu limiti aşan miktarlar gümrük tarafından serbest bırakılmaz. Limiti aşan büyük miktarda nakit taşımak kesinlikle gerekliyse, döviz yönetimi departmanından veya bir bankadan önceden ülke dışına döviz çıkarma izni alınmalıdır.