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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:15

İran şartlarını iletti, ABD'den cevap bekliyor: Diplomasiye de savaşa da hazırız!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye önerilerini ilettiklerini söyledi. Bakan Arakçi, ABD'den cevap beklediklerini, nükleer konusunda ise taviz vermediklerini, odak noktasının Hürmüz Boğazı olduğunu ifade etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İran şartlarını iletti, ABD'den cevap bekliyor: Diplomasiye de savaşa da hazırız!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:15

Dışişleri Bakanı , arabulucu Katarlı yetkililerle bir araya geldiklerini açıkladı. Arakçi, İran'ın şartlarının karşılanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulduğunu ve 'nin nihai cevabını beklediklerini ifade etti.

Arakçi, " bu fikirleri ABD'ye sunacak ve yarına kadar bir cevap umuyoruz. Kısa süre içinde Tahran'a dönüyorum, bir cevap iletildikten sonra kararlar Tahran'da verilecek." dedi.

İran şartlarını iletti, ABD'den cevap bekliyor: Diplomasiye de savaşa da hazırız!

''NÜKLEER KONUŞULMADI''

Uluslararası basında yer alan ve "İran'ın nükleer meselede tavizler vereceği" yönündeki haberleri reddeden Arakçi, "İran'ın pozisyonu hiç değişmedi, bu konuda (nükleer mesele) herhangi bir konuşma yapılmadı. Mevcut tartışmalar ile ilgilidir." dedi.

Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

İran şartlarını iletti, ABD'den cevap bekliyor: Diplomasiye de savaşa da hazırız!

HAMANEY'İN ŞARTLARI VAR!

İran lideri Mücteba Hamaney'in şartları olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının bu şartların yerine getirilmesine bağlı olduğunu dile getiren Arakçi, “İran’ın şartları tamamen adil ve mantıklıdır. Eğer ABD’liler anlaşma taraftarı olduklarını iddia ediyor ya da barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını söylüyorlarsa biz o çözüm yolunu sunarız." ifadelerini kullandı.

İran şartlarını iletti, ABD'den cevap bekliyor: Diplomasiye de savaşa da hazırız!

''DİPLOMASİYE DE SAVAŞA DA HAZIRIZ''

Arakçi, bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin aksine ülkesinin tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunulan şartların gayet açık olduğunu ve esneklik konusunda herhangi bir tartışma bulunmadığını söyledi.

İran'ın diplomasiye de savaşa da hazır olduğunu yineleyen Arakçi, "İran sürekli savaşa hazır ve onların eylemlerine askeri olarak karşılık veriyor. İran'ın söyleyecek sözleri var ve diplomasi alanında kendi mantığına uygun yol açıyor." dedi.

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ETİKETLER
#katar
#ABD
#iran
#hürmüz boğazı
#Abbas Arakçi
#Dünya
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