UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye, Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda İtalya'yı ağırladı. Milliler sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

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HABERİN ÖZETİ İbrahim Hacıosmanoğlu tepkilere dayanamadı! Taraftarların istifa tezahüratlarına olay tepki UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu maçta taraftarlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı istifaya çağırdı. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Maçın ilk yarısının 3-0 bitmesinin ardından tribünler Vincenzo Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifa tezahüratları yaptı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aleyhine yapılan tezahüratların ardından ilk yarı biter bitmez stadı terk etti. Teknik Direktör Montella, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek "Hayır" yanıtını verdi.

TRİBÜNLERDEN TFF BAŞKANI VE MONTELLA'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Bursa'da milli maçı izlemeye gelen taraftarlar, ilk yarısı 3-0 İtalya'nın üstünlüğü ile sona ermesinin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı.

Taraftarlar her iki ismi de istifaya davet ederken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepkilere yanıtı ise olay oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN STADI TERK ETTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun “TFF istifa” ve “İbrahim dışarı” tezahüratlarının ardından ilk yarı biter bitmez stadı terk etti.

MONTELLA'DAN HACIOSMANOĞLU YORUMU

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun devre arasında stattan çıkması hakkındaki soruya cevap veren Montella şu ifadeleri kullandı:

"Biz başkanla sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz anlaşırız. Çünkü dediğim gibi, eğer hep beraber buralara kadar geldiysek bu, her zaman birbirimize yardım ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız içindir. Bizim de futbolcularımızın da buradan dersler alması gerekiyor."

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Grupta oynanan 2 maçtaki mağlubiyetlerin ardından istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan İtalyan teknik adam, "Hayır. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim. Oyuncularımıza inancım devam ediyor. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok" cevabını verdi.