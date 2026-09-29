MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten dikkat çeken açıklama

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İstanbul
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bir mağdurun 15 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifade üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu belirlendi.
Dosya kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul merkezli Ankara, Manisa ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin listesi şöyle:
Soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir. Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir. Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.
Operasyon kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı F.G., TFF MHK Başkan Vekili A.Ş., MHK Üyesi S.Ş., eski MHK Üyesi Y.Y., Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı F.K. ile A.S. ve E.K.’nın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulanmış; ikamet, iş yeri ve ofislerde adli aramalar gerçekleştirilmiştir.
Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz."
https://x.com/abakingurlek/status/2104815074745479190
Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, hakemlere yönelik soruşturmayı TGRT Haber'e değerlendirdi. Ünal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dün akşam Bursa'da oynanan Türkiye-İtalya maçında tribündeydi. Uzun süredir birçok dava konusu vardı hakemlerle ilgili. Bazı hakemlerin şikayetleri olmuştu. Bu safhadan sonra görev yapmaları zor olacaktır. Sürpriz bir gelişme.
Şu an milli ara var ama alt ligler devam ediyor. Talimatnameye göre MHK Başkanı olmadığı zaman son çare hakem işleri müdürü görev yapar ama ben oraya kalacağını düşünmüyorum. TFF hemen bir toplantı yapar ve yeni bir MHK Başkanı atar. Şu anda MHK Elit Hakem Direktörü görevinde İngiliz Anthony Taylor var, belki geçici olarak o getirilebilir göreve."
Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum da TGRT Haber'e yaptığı ilk değerlendirmede şunları söyledi:
"Kamuoyu için sürpriz oldu. Sayın Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleriyle ilgili Antalya'da yapılan bir suç duyurusu vardı. Bununla ilgili açılan bir soruşturma gibi gözüküyor. Bilgilerine başvurulan kişiler vardı ve bu operasyon gerçekleşti. Detayları ortaya çıkacaktır ama yaklaşık bir yıl öncesine kadar konuşuluyordu bu. Hakemlere mobbing uygulandığı yönünde bir iddia vardı. Yaklaşık 7-8 hakemin bilgilerine ulaşıldı ve dosya buralara kadar geldi. Daha önce hiç benzerini görmediğimiz bir olay."