29 Eylül 2026 altın fiyatları | Yedi haftanın en düşük seviyesi: Altın fiyatlarında sert düşüş

Altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altın 29 Eylül Salı gününü sert düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Eylül 2026 altın fiyatları...