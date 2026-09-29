29 Eylül 2026 altın fiyatları | Yedi haftanın en düşük seviyesi: Altın fiyatlarında sert düşüş

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İstanbul
Altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altın 29 Eylül Salı gününü sert düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Eylül 2026 altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺
Tam Altın Satış: 43.719,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.649,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.930,00 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.821,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.968,00 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.518,00 ₺
Gram Altın Satış: 6.518,90 ₺