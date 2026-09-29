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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:30

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika haberi: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklanırken tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:30

Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturması kapsamında 5 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 56 oldu.
Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı

TUTUKLANAN İSİMLER 

Soruşturma kapsamında talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı

Şüphelilerden Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar, Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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#Tutuklama
#Fon Soruşturması
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