Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı

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İstanbul
Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.
Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı.
Şüphelilerden Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar, Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.