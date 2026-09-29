Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın Dubai hamlesi su yüzüne çıktı. Son günlerde fon soruşturmasında adı geçen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü şarkıcının Dubai'den oturum izni aldığı öğrenilirken, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın ise fonlardaki 11 milyar TL'lik parasını çekerek yurt dışına taşındığı öne sürüldü. Fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından "Benim alnım ak!" şeklinde açıklama yaparak eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirten Mustafa Sandal'ın hareketliliği magazin gündeminde geniş yankı buldu.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan fon soruşturması öncesi Dubai ayrıntısı! Hareketlilik dikkat çekti Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'un, yürütülen fon soruşturması kapsamında Dubai hamleleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialar magazin gündeminde yer buldu. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın, fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni aldığı iddia edildi. Eşi Melis Sütşurup Sandal'ın, fonlardaki 11 milyar TL'lik parasını çektiği ve yurt dışına taşındığı öne sürüldü. Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir fonla ilgisi olmadığını ve alnının ak olduğunu belirtti. Melis Sütşurup Sandal'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, müvekkilinin 11 milyar TL'lik çıkış yaptığı iddiasının doğru olmadığı ve kendilerinin de mağdur olduğu ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bilgisi verildi.

MUSTAFA SANDAL FON SORUŞTURMASINDA SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti. Listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup da yer almıştı. Melis Sütşurup Sandal, avukatı Şahin Baran aracılılığıyla yaptığı açıklamada, kendisinin mağdurlardan biri olduğunu söylemişti.

Mustafa Sandal'da fon soruşturması kapsamında sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır" ifadelerine yer vermişti.

DUBAİ HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ!

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın köşesinde yer alan habere göre; Mustafa Sandal'ın fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde konsere gitmek için yurt dışına çıkmak isterken Dubai polisi Sandal'ı havalimanında çevirip ülkeden çıkarmadı.

İşlemlerin bitmesi için 2 gün Dubai'de kalmak zorunda olan Mustafa Sandal, özel jet kiralayıp yurt dışındaki konserine yetişti. Diğer yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği öne sürüldü. Aynı zamanda Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği de iddia edildi.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Büyük bir merakla takip edilen soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'da mal varlığına tedbir konulan isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.

"Hak etmediğimiz tek bir kuruşu dahi istemiyoruz. Başka insanların mağduriyeti üzerinden elde edilmiş olabilecek bir kazancı ne kendimize ne de evlatlarımıza bırakmayı kabul ederiz" şeklinde konuşan Melis Sütşurup Sandal'ın avukatı Şahin Baran aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkillerimizin tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında çıkış yaptığı yönündeki iddia kesinlikle doğru değildir. Kamuoyuna sunulan bu rakam, herhangi bir resmî belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmamaktadır. Müvekkillerimiz, söz konusu fonlarla ilgili yaşanan süreçten diğer yatırımcılar gibi ancak kamuoyuna yansımasıyla haberdar olmuştur. Nitekim fon krizinin kamuoyuna yansımasından hemen önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapmış olmaları ve bu yatırımlarının hâlen fonlarda bulunması, müvekkillerimizin de mağdur olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkillerimiz için meselenin vicdani boyutu da son derece açıktır. Müvekkillerimizin ifadesiyle: Hak etmediğimiz tek bir kuruşu dahi istemiyoruz. Başka insanların mağduriyeti üzerinden elde edilmiş olabilecek bir kazancı ne kendimize ne de evlatlarımıza bırakmayı kabul ederiz."