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Biyografi
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:36

Melis Sandal kimdir, kaç yaşında? Melis Sandal nereli, mesleği nedir?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, son dönemde özel hayatıyla merak ediliyor. Mustafa Sandal ile evliliğiyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Melis Sandal’ın hayatı araştırılıyor. “Melis Sandal kimdir, kaç yaşında? Melis Sandal nereli, mesleği nedir?” soruları gündeme geliyor. İşte Melis Sandal hakkında merak edilenler…

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Melis Sandal kimdir, kaç yaşında? Melis Sandal nereli, mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:36

’ın eşi Melis Sandal’ın kim olduğunu merak ediyor. “Melis Sandal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında öne çıkıyor. Peki, Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Melis Sandal hakkında bilinmesi gerekenler…

MELİS SANDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melis Sandal, asıl adıyla Melis Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşidir. 1989 yılında doğan Melis Sandal, iş hayatında butik işletmeciliği yapmaktadır. Özel yaşamıyla zaman zaman gündemine gelen Sütşurup, Mustafa Sandal ile evliliğinin ardından daha geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı.

Melis Sandal kimdir, kaç yaşında? Melis Sandal nereli, mesleği nedir?

Melis Sandal’ın daha önce bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten bir oğlunun bulunduğu biliniyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Melis Sandal,  Mustafa Sandal ile olan birlikteliği nedeniyle magazin takipçilerinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

MELİS SANDAL NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Butik işletmeciliği yapan Melis Sandal, kendi iş alanında çalışmalarını sürdürüyor. Moda ve butik işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Sandal, bu yönüyle de dikkat çekiyor. 

Melis Sandal kimdir, kaç yaşında? Melis Sandal nereli, mesleği nedir?

Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Melis Sandal’ın nereli olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

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ETİKETLER
#magazin
#mustafa sandal
#melis sütşurup
#Melis Sandal
#Butik Işletmeciliği
#Biyografi
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