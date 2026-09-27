Melis Sandal kimdir, kaç yaşında? Melis Sandal nereli, mesleği nedir?

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın kim olduğunu merak ediyor. “Melis Sandal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında öne çıkıyor. Peki, Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Melis Sandal hakkında bilinmesi gerekenler…

MELİS SANDAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melis Sandal, asıl adıyla Melis Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşidir. 1989 yılında doğan Melis Sandal, iş hayatında butik işletmeciliği yapmaktadır. Özel yaşamıyla zaman zaman magazin gündemine gelen Sütşurup, Mustafa Sandal ile evliliğinin ardından daha geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı.

Melis Sandal’ın daha önce bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten bir oğlunun bulunduğu biliniyor. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Melis Sandal, Mustafa Sandal ile olan birlikteliği nedeniyle magazin takipçilerinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

MELİS SANDAL NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Butik işletmeciliği yapan Melis Sandal, kendi iş alanında çalışmalarını sürdürüyor. Moda ve butik işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Sandal, bu yönüyle de dikkat çekiyor.

Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Melis Sandal’ın nereli olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.