9 yasa dışı bahis sitesine operasyon! 3 yılda 4,1 milyarlık vurgun: Çok sayıda şüpheli yakalandı

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İstanbul
İstanbul merkezli 12 ilde yasadışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalanırken, 505 banka ve 82 kripto varlık hesabına bloke konuldu.
Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis adlı 9 bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 döneminde 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Jandarma ekipleri, 29 Eylül 2026 sabahı İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa'da bulunan 32 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yasadışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü ofis olarak kullanılan adreslerde yapılan aramalarda;
Bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi,
Sözde call center çalışanlarının müşterileri ikna etmek için kullandığı hazır konuşma metinleri,
Ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.