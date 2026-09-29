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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:23

9 yasa dışı bahis sitesine operasyon! 3 yılda 4,1 milyarlık vurgun: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde yasadışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 4.1 milyar TL işlem hacmi olduğu belirlenirken, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:23

merkezli 12 ilde yasadışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalanırken, 505 banka ve 82 kripto varlık hesabına bloke konuldu.

HABERİN ÖZETİ

9 yasa dışı bahis sitesine operasyon! 3 yılda 4,1 milyarlık vurgun: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 12 ilde yasadışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, 4.1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
Operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalandı.
505 banka ve 82 kripto varlık hesabına bloke konuldu.
Şüphelilerin 2023-2026 yılları arasındaki hesap hareketlerinde toplam 4,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
Operasyon, İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa'da 32 farklı adrese eş zamanlı düzenlendi.
Aramalarda sunucu şifreleri, hazır konuşma metinleri ve dijital materyaller ele geçirildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
9 yasa dışı bahis sitesine operasyon! 3 yılda 4,1 milyarlık vurgun: Çok sayıda şüpheli yakalandı
9 yasa dışı bahis sitesine operasyon! 3 yılda 4,1 milyarlık vurgun: Çok sayıda şüpheli yakalandı

4.1 MİLYAR TL'LİK VURGUN 

Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis adlı 9 bahis sitesine hizmet verdiği belirlenen şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 döneminde 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 

SÖZDE CALL CENTER'LAR BASILDI

ekipleri, 29 Eylül 2026 sabahı İstanbul merkezli , , , Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa'da bulunan 32 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 yasa dışı bahis sitesine operasyon! 3 yılda 4,1 milyarlık vurgun: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Yasadışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü ofis olarak kullanılan adreslerde yapılan aramalarda;

Bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi,

Sözde call center çalışanlarının müşterileri ikna etmek için kullandığı hazır konuşma metinleri,

Ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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