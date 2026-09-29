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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 03:18
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 03:18

18 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te 18 yaşındaki bir genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 03:18
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 03:18

'te iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki genç, arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

HABERİN ÖZETİ

18 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep'te iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran yaşamını yitirdi.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana geldi.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., arkadaşı Mehmet Ali Başaran'ı bıçakla ağır yaraladı.
Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Başaran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaçan zanlı Ö.Ş., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Korkunç olay, ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Başaran (18) ile Ö.Ş. isimli arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Ö.Ş. yanındaki bıçakla arkadaşı Mehmet Ali Başaran'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

18 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Başaran, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

18 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

SALDIRGAN SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Ö.Ş. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Ö.Ş. işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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ETİKETLER
#gaziantep
#Şahinbey
#Ö.s.
#Mehmet Ali Başaran
#Güneş Mahallesi
#3. Sayfa
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