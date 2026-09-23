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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:13

Nikah işlemleri için hastane randevusuna gidecekken cinayete kurban gitti!

Adana’da nikah işlemleri dolayısıyla hastane randevusu bulunan bir çift arasında korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre randevuya yetişmek için uyandırdığı nişanlısı tarafından kendisine yumruk atılan Ayşegül K. (19), ile nişanlısı Hasan Temur (18) arasında tartışma çıktı. Ardından genç kadın kendisini savunmak için nişanlısı Hasan Temur’u bıçakladı. Olayın ardından Temur hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Nikah işlemleri için hastane randevusuna gidecekken cinayete kurban gitti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:13

’da işlemleri dolayısıyla hastane randevuları bulunan Ayşegül K., randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. İddiaya göre Temur ile Ayşegül K. arasında çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Ayşegül K. ise kendisini savunmak amacıyla mutfak tezgahında bulunan bıçak ile nişanlısını bıçakladı.

Nikah işlemleri için hastane randevusuna gidecekken cinayete kurban gitti!

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yaşananların ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nikah işlemleri için hastane randevusuna gidecekken cinayete kurban gitti!

‘’AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ’’

Gözaltına alınan kadın ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dedi.

 

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ETİKETLER
#adana
#tartışma
#Nikah
#bıçaklama
#Ayşegül K.
#Hasan Temur
#3. Sayfa
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