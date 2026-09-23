Nikah işlemleri için hastane randevusuna gidecekken cinayete kurban gitti!

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İstanbul
Adana’da nikah işlemleri dolayısıyla hastane randevuları bulunan Ayşegül K., randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. İddiaya göre Temur ile Ayşegül K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Ayşegül K. ise kendisini savunmak amacıyla mutfak tezgahında bulunan bıçak ile nişanlısını bıçakladı.
Yaşananların ardından hastaneye kaldırılan Hasan Temur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan kadın ifadesinde, "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum, sadece kendimi savunmak istedim. Evlilik arifesindeydim, pişmanım" dedi.