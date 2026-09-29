ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte İran ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Trump, basın mensuplarının ABD'li yetkililerin İran savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkları görüşmek üzere arabulucu ülkelerden yetkililerle bir araya gelip gelmediğine ilişkin sorusuna olumlu yönde cevap verdi. Trump ayrıca, ABD'nin yakın zamanda İran savaşını kazanacağını savunarak, "Bana kalırsa öyle ya da böyle kazanacağız. Çok hızlı olacak" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan İran açıklaması: "Savaş biter bitmez enflasyon tamamen ortadan kalkacak" ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran ile yaşanan gerginliğe, Kanada ile ticaret krizine ve İngiltere'deki bir üsse yönelik saldırı planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran savaşını yakın zamanda kazanacağını ve bunun sonucunda enflasyonun ortadan kalkacağını savundu. İran ile temas halinde olduklarını belirten Trump, İranlıları 'çılgın insanlar' olarak nitelendirdi. Kanada'nın ABD ile anlaşma yapmak istediğini ve gümrük vergilerini kaldıracaklarını söyledi. İngiltere'de gözaltına alınıp serbest bırakılan üs saldırısı şüphelileri hakkında, 'Ben olsam serbest bırakmazdım' dedi.

"ÇOK HIZLI KAZANACAĞIZ, ENFLASYON TAMAMEN ORTADAN KALKACAK"

İran savaşının sonlanmasının ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini söyleyen Trump, "Savaş biter bitmez neler olacağını göreceksiniz, enflasyon tamamen ortadan kalkacak" dedi.

ABD Başkanı, "Eğer bir kargaşa görmek istiyorsanız, bir şehri nükleer silahla yerle bir etmelerine izin verin. Sadece İsrail'den ve Orta Doğu'nun büyük bölümünden bahsetmiyorum, bunun sorun olmadığını düşünen tüm kişiler için söylüyorum: Bırakın bize nükleer silahla saldırsınlar" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'la temaslarına ilişkin, "Onlarla muhatap oluyorum ve çılgınlar. Hiç şüphe yok. Çok çılgın insanlar ve bunu onlara her zaman söylüyorum" dedi.

"KANADA BİZİMLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı, Kanada ile ABD arasında devam eden ticaret krizine de değindi. "Kanada bizimle bir anlaşma yapmak istiyor. Sürekli bizi arıyorlar" ifadelerini kullanan Trump, "Bence olacak olan şu, gelecek üç ya da dört hafta içinde bize gelecekler ve ‘Bütün gümrük tarifelerini kaldıracağız' diyecekler. Her şeyi kazanacağız. Şu an Ontario Gölü'nün adı bile Amerika Gölü. Bize gelecekler ve ‘Efendim özür dileriz' diyecekler" dedi.

İNGİLTERE'DEKİ ÜS SALDIRISI PLANINA TEPKİ: "BEN OLSAM SERBEST BIRAKMAZDIM"

İngiltere'de ABD tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı planladıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan ve bugün kefaletle serbest bırakılan 5 şüpheliye de değinen Trump, yetkililerin kararı karşısında hayrete düştüğünü söyledi. Trump, "Ben olsam onları serbest bırakmazdım. Bizimle çok yakın iş birliği yürüttüler. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık" dedi.

ABD Başkanı, saldırı hazırlığı iddialarının arkasında İran veya başka birilerinin olup olmadığına ilişkin soruya cevap vermekten kaçınırken, konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu öne sürdü. Trump, "Cevabı biliyorum, çok detaylı bilgi verebilirim ama söylemeyi tercih etmem. Ben onları serbest bırakmazdım "dedi.