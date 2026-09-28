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Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:10

İran dini lideri Mücteba Hamaney'den ABD ve İsrail'e sert mesaj: "Umman Denizi çok yakında onlardan arınacak!"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilime dair yayımladığı mesajda sert ifadeler kullandı. Düşmanların İran'ı geçmişteki aşağılanma dolu günlerine döndürmek istediğini söyleyen Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın muhafızlarının düşmana ağır darbeler indirdiğini ve Umman Denizi'nin de yakında arındırılacağını iddia etti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İran dini lideri Mücteba Hamaney'den ABD ve İsrail'e sert mesaj:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 20:10

dini lideri , yayımladığı açıklamada ve ile savaşa ve İran’ın gelecekteki durumuna ilişkin mesajlar verdi. İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney, İran’ın düşmanlarının ülkeyi "geçmişteki aşağılanma dolu günlerine" geri döndürmeyi istediğini savunarak, "Ülkemizi geri döndürmek istedikleri günler, İran’ın geri kalmışlık, aşağılanma, dışa bağımlılık ve utançla dolu olduğu günlerdi. Oysa bugün içinde bulunduğumuz günler, ilerleme, onur, bağımsızlık ve yüksek itibarla dolu. Bugün bazıları bizi dünyanın dördüncü süper gücü olarak görüyor" dedi.

"DÜŞMAN, ALDIKLARI AĞIR DARBELER NEDENİYLE UMMAN DENİZİ’NİN ÖTESİNE İLERLEYEMİYOR"

Hamaney, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukayı da işaret ederek, "O günlerde İran’ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin cirit attığı yerlerdi. Ancak bugün cesur savaşçılar ve Hürmüz Boğazı’nın muhafızları tarafından aldıkları ağır darbeler nedeniyle Umman Denizi’nin ötesine ilerleyemiyorlar. Ne zaman böyle bir riski göze alsalar kendilerine zarar verdiler; çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" ifadelerini kullandı.
İran dini lideri, "Düşmanın sistemimizin toplumsal tabanını sürekli zayıflatmaya çalıştığı günler vardı. Ancak bugün toplumun farklı kesimleri, aralarındaki belirgin farklılıklara rağmen Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere meşru topraklarını korumak için harekete geçiyor" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'den ABD ve İsrail'e sert mesaj: "Umman Denizi çok yakında onlardan arınacak!"

"DÜŞMANIMIZIN GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİĞİ O GÜNLER GEÇMİŞTE KALMIŞTIR"

Hamaney, "Geçmiş ile bugün arasındaki bu karşılaştırma daha da genişletilebilir ancak aziz İran halkının bir hizmetkarı olarak ilan ediyorum ki, düşmanımızın geri dönmesini istediği o günler geçmişte kalmıştır ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney, eski İran dini liderleri Ruhullah Humeyni ve Ali Hamaney’i de anarak, "Gelecek günler bu günlerden çok daha görkemli olacaktır. Çünkü İran’a dayatılmış savaşların derinlerinden çıkan anka kuşu, düşmanın baskıları sonucunda artık o kadar büyümüştür ki, uçuşunun gölgesi düşman topraklarının üzerine düşmektedir" dedi.

Hamaney ayrıca, Eylül 2024’te İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri ’ı anarak, Hizbullah'ın Lübnan'da İsrail ordusunun işgaline karşı verdiği mücadeleyi de destekledi.

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ETİKETLER
#israil
#ABD
#iran
#hasan nasrallah
#Mücteba Hamaney
#Dünya
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