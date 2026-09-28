Orta Doğu’da diplomasi umutlarının zayıflaması petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan gelen barış teklifini reddetmesinin ardından bölgedeki gerilimin süreceğine yönelik endişeler güçlenirken, petrol fiyatları Pazartesi günü yükseldi. Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,27 artışla varil başına 105,64 dolara çıktı. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 0,76 yükselerek 93,11 dolardan işlem gördü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump'ın İran teklifini reddetmesi petrolü sıçrattı: Brent 105 doları aştı Orta Doğu'daki diplomatik umutların azalması ve bölgedeki gerilimin sürmesi beklentisi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifini reddetmesiyle petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrol vadeli kontratları varil başına 105,64 dolara, ABD ham petrolü WTI ise 93,11 dolara çıktı. ANZ analistleri, Husiler ve İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları nedeniyle jeopolitik risklerin ve arz kırılganlığının devam ettiğini belirtti. Geçen hafta Brent petrol yükselirken, ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği endişeleriyle WTI petrol değer kaybetti. Eylül ayında Orta Doğu'dan yapılan petrol ihracatı günlük 12,8 milyon varile çıkarak savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TRUMP TEKLİFİ REDDETTİ, GÖRÜŞME KAPISI KAPANMADI

İran, geçen hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında bir barış önerisi sunmuş, teklifin Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletildiğini açıklamıştı.

Trump Cumartesi günü söz konusu planı reddettiğini söyledi. Ancak diplomasi trafiği tamamen sona ermiş değil. Trump, Pazar günü Axios’a verdiği telefon röportajında ABD’li müzakerecilerin bu hafta daha fazla görüşme gerçekleştirmesini beklediğini belirtti.

ANZ: JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSEK KALIYOR

Petrol piyasasında gözler bir yandan diplomatik temaslara çevrilirken, diğer yandan bölgedeki saldırılar arz güvenliğine ilişkin kaygıları canlı tutuyor.

ANZ analistleri yayımladıkları notta, “Husiler ve İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını sürdürmesiyle jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor ve bölgedeki arz akışları kırılganlığını koruyor” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu da Cumartesi günü erken saatlerde İran destekli Husiler tarafından krallığa doğru fırlatılan iki balistik füze ile iki insansız hava aracının önlendiğini açıkladı.

WTI GEÇEN HAFTA YÜZDE 7,9 GERİLEDİ

Petrol fiyatlarında geçen haftaki tablo ise iki gösterge arasında ayrışmaya işaret etti. Brent petrol haftayı yüzde 0,4 yükselişle tamamlarken, WTI yüzde 7,9 değer kaybetti.

WTI’daki sert düşüşte, rekor seviyelere ulaşan fiyatları aşağı çekmek amacıyla ABD’nin dizel ihracatını yasaklayabileceğine yönelik endişeler etkili oldu. Böyle bir adımın ABD’deki rafineri üretimini azaltabileceği beklentisi de piyasadaki baskıyı artırdı.

ANZ analistleri, “Rafine petrol ürünleri baskı noktası olmaya devam ediyor. ABD’de dizel fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması enflasyon risklerini artırırken, olası ihracat kısıtlamalarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.

Analistlere göre ABD’nin dizel ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmesi, ülke dışındaki arzı daha da sıkılaştırabilir. Avrupa’daki fiyatlar da Amerikan arzında olası bir düşüş beklentisine tepki veriyor.

ORTA DOĞU’DAN PETROL İHRACATI 12,8 MİLYON VARİLE ÇIKTI

Piyasadaki arz endişelerine rağmen Orta Doğu’dan yapılan petrol sevkiyatlarında dikkat çeken bir toparlanma yaşandı.

Kpler’ın Pazartesi günü yayımladığı ön verilere göre, bölgenin önde gelen üreticilerinin ham petrol ihracatı Eylül ayında günlük 12,8 milyon varile yükseldi. Böylece ihracat, Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Artışta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin sevkiyatlarını artırması etkili oldu.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN PETROL YENİDEN ARTIYOR

İhracattaki yükselişte Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların toparlanması önemli rol oynadı. Verilere göre boğazdan geçen petrol akışının bu ay günlük yaklaşık 7,4 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Suudi Arabistan ise Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’na yönelik saldırıların hatta zarar vermesinin ardından ihracat rotasını değiştirdi. Krallık, Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı yerine doğudaki Ras Tanura Limanı üzerinden sevkiyatlarını artırdı.