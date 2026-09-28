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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:44

Havada korku dolu anlar, uçak acil iniş yaptı, yolcular rahat bir nefes aldı

Almanya'dan Portekiz'e gitmek için havalanan uçakta panik anları yaşandı. Bir yolcunun yanında kabine getirdiği taşınabilir şarj cihazı (powerbank) alev aldı. Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Havada korku dolu anlar, uçak acil iniş yaptı, yolcular rahat bir nefes aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:44

’dan ’e gitmek üzere havalanan Hava Yollarına ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. Alman medyasında yer alan haberlerde, Lufthansa Hava Yollarının LH1170 sefer sayılı, Airbus A321 tipi uçağının dün akşam ’tan ’a gitmek üzere havalandığı, ancak uçuş sırasında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının alev aldığı ifade edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alman yayın kuruluşu RTL’nin Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, kabin ekibi yangına müdahale ederek cihazı güvenlik çantasına koydu. Olayın ardından pilotlar güvenlik gerekçesiyle uçağı Lizbon yerine Lyon’a yönlendirdi.

Uçakta bulunan 198 yolcu ve 6 mürettebatın Lyon’a inişin ardından otellere yerleştirildiği belirtildi.

Havada korku dolu anlar, uçak acil iniş yaptı, yolcular rahat bir nefes aldı

LİTYUM BATARYADA KURALLAR SIKI

Lityum-iyon batarya kullanan powerbankler, hasar veya teknik arıza durumunda aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor. Bu nedenle hava yolları, son yıllarda uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırıyor.

Lufthansa’nın mevcut kurallarına göre yolcular uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarını başka cihazları şarj etmek için kullanamıyor.

Taşınabilir şarj cihazlarının uçakların kayıtlı bagajında taşınmasına da izin verilmiyor.

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#lizbon
#Almanya
#Portekiz
#frankfurt
#lufthansa
#Dünya
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