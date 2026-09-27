Belirtileri görmezden geldiğine bin pişman! 2 çocuk annesi artık yürüyemiyor

İki çocuk annesi Sarah Lewis, kendisini sürekli yorgun hissetmeye başladığında bunu yoğun çalışma temposuna bağladı. Uykusuz kaldığını, demir eksikliği olduğunu düşünen 46 yaşındaki Lewis zamanla yutkunmada zorluk çekmeye, şiddetli migren ağrıları yaşamaya ve aniden yürümekte güçlük çekmeye başladı.

''İKİ ÇOCUK, STRES VE KAYIP...''

Sarah bu yaşadıklarını iş hayatına ve iki çocuklu hayatın zorluklarına yordu. Belirtiler şiddetlendiğinde bile bunu önemsemedi. İki çocuk annesi, o zamanı, "İş yerinde stres vardı, kayınvalidem yakın zamanda vefat etmişti ve çok fazla şeyle uğraşıyordum." diyerek anlattı.

Bir gün oğlunun doğum gününde düz çizgide yürüyemez hale geldiğini anlatan Sarah, bir sonraki hafta yürüyüşünün daha da dengesizleştiğini ve kekelemeye başladığını söyledi.

''Geriye baktığımda neler olduğunu fark etmemişim'' diyen Sara, her şeyi hep geçiştirdiğini itiraf etti:

''Çalışan bir ebeveyn olarak, işinizi veya çocuklarınızı feda edemezsiniz, bu yüzden kendinizi en sona atarsınız. Her zaman yapılması gereken başka bir şey vardır.''

TEŞHİS KONULDU

Sarah aile hekimine gittiğinde onu direkt olarak acil servise gönderdiler. Hastanede 10 gün kadar kaldı ve kendisine fonksiyonel nörolojik bozukluk (FND) teşhisi konuldu.

The Sun'ın haberine göre, Sarah artık tekerlekli sandalye kullanmak zorunda ve evde bakımını üstlenen annesine bağımlı. Doktora daha erken gitmiş olsaydı ve bu konuyla ilgilenmek için çok meşgul olmasaydı, hastalığın bu kadar hızlı ilerlemeyeceğine inanıyor.

Öte yandan FND, beynin ve sinir sisteminin işleyişini etkileyen nörolojik bir durumdur. Beyin yapısı normal olmasına rağmen, hareket, duyusal algı, konuşma veya farkındalığı kontrol eden beyin ağlarının düzgün çalışmayı bırakması durumunda ortaya çıkar.