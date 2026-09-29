Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken ifade! Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü 3 isim verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle benzerlik gösteren dizideki sahneler üzerine başlatılan soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcı şirketi Pana Film’in Direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karademir'in ifadesi dikkat çekti. Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi bu kişiler bilir" diyerek 3 isme dikkat çekti.
Savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo süreçlerine ilişkin kritik sorulara cevap veren Karademir, "Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." ifadelerini kullandı.
Sabah'ta yer alan habere göre dizi çekimleri sırasında yaşanan süreçleri anlatan Karademir, eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek ile tanışıklığını da anlattı. Karademir, "İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum." ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi'nde çalışma sürecine de değinen Karademir şunları söyledi:
"1990'lı yılların sonunda Cemalettin Çoban'ın Beşiktaş Fulya'da bulunan evine gittim. Evinde Mehmet Baş, Pana Film prodüksiyoncusu Mevlana Yördem ve prodüksiyon işi yapan Muhit Kayaoğlu vardı. Senaristliği yapanlar içerisinde bulunan Cüneyt Aysan hakimlik mesleğini yaptığı dönemlerde Kızıltoprak'ta bulunan Pana Film'in ofisine geliyordu ve senaryoya yardım ediyordu.
Ayrıca alt senaristliği de yapanlardan Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerdir. Mehmet Turgut vefat etti, Ahmet Turgut da şu an yazarlık yapmaktadır. Mehmet, Raci ve Necati arasında sıkıntı olunca herkes Necati'nin yanında yer aldı ve Raci tek kaldı. Bize yansıtılan bu şekildeydi."
Plaka sahnelerine de değinen Karademir, "Onur Tan, Kurtlar Vadisi'nin yönetmenidir. Bildiğim kadarıyla 2010'dan itibaren çekilen tüm sahneler Onur Tan'ın yönetmenliğinde çekildi. Plaka sahnelerini ve dekor işlerini yapan sanat ekibidir. Sanat ekibinin başında da soy ismi 'Cici' olan erkek bir kişi vardı, ancak ismini hatırlayamadım." diye konuştu.