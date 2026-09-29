95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar

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İstanbul
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait bir arsayı sahte belgelerle vatandaşlara satarak 95 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen "konut dolandırıcılığı" operasyonlarında, TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini 'kooperatif başkanı', 'kooperatif başkan yardımcısı' ve 'muhasip üye' olarak tanıttıkları ve TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.