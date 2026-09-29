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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 02:19
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 02:32

95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar

TOKİ'ye ait bir arsayı sahte belgelerle kendilerine miras kalmış gibi göstererek 20 farklı kişiye satan konut dolandırıcılarına yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 02:19
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 02:32

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait bir arsayı sahte belgelerle vatandaşlara satarak 95 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

HABERİN ÖZETİ

95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ'ye ait bir arsayı sahte belgelerle kendilerine miras kalmış gibi gösterip 20 kişiye satarak 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden 15 şüpheli yakalandı ve 7'si tutuklandı.
Operasyon; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlendi.
Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ve TOKİ'ye ait arsayı sahte belgelerle 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.
Elde edilen yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazancın takibini zorlaştırmak için paraların kripto para uygulamalarına aktarıldığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen "konut dolandırıcılığı" operasyonlarında, TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar

95 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar

TOKİ ARSASINI 20 FARKLI KİŞİYE SATMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini 'kooperatif başkanı', 'kooperatif başkan yardımcısı' ve 'muhasip üye' olarak tanıttıkları ve TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.

95 milyon liralık konut dolandırıcılığı! TOKİ arsasını sahte belgelerle sattılar

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.

15 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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