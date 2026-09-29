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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:05

Yüksek korumalı kümes! Çelik kapı yaptırdı, başına kurt dikti, 7/24 izliyor: Değeri tam 800 bin TL

Erzurum’da 37 yıldır tutkuyla güvercinleri beslediğini söyleyen Muhammet Murat Yılmaz, Şebap güvercinlerini korumak adına adeta güvenlik sistemi kurdu. Yılmaz’ın aldığı önlemler görenleri şaşırtırken, güvercinlerin piyasa değerinin ise 800 bin TL olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:05

’da yaşayan Muhammet Murat Yılmaz, olası saldırılara ve hırsızlıklara karşı güvercinlerini korumak için aldığı güvenlik önlemleriyle dikkat çekti. Yılmaz, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL’yi bulan Şebap ırkı güvercinlerini korumak için 24 saat kayıt yapan kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla güvenlik sağladı. 

HABERİN ÖZETİ

Yüksek korumalı kümes! Çelik kapı yaptırdı, başına kurt dikti, 7/24 izliyor: Değeri tam 800 bin TL

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Erzurum'da yaşayan Muhammet Murat Yılmaz, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan Şebap ırkı güvercinlerini olası saldırı ve hırsızlıklara karşı 24 saat kayıt yapan kamera, çelik kapı ve Belçika kurdu ile koruyor.
Yılmaz'ın kümesinde yaklaşık 25-30 adet Şebap ırkı güvercin bulunuyor.
Bu güvercinlerin kalitelerine göre değeri 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor.
Güvercinlerin toplam piyasa değerinin 700-800 bin TL civarında olduğu belirtiliyor.
Güvercinlerin ayaklarında Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı olduklarını kanıtlayan ve kesilemeyen çelik bilezikler bulunuyor.
Yılmaz, güvercinlerini ticari bir meta olarak değil, büyük bir tutkuyla yetiştirdiğini ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Yüksek korumalı kümes! Çelik kapı yaptırdı, başına kurt dikti, 7/24 izliyor: Değeri tam 800 bin TL

HER BİRİ BİNLERCE LİRA DEĞERİNDE

Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı olarak özel Şebap ırkı güvercinler yetiştiren Yılmaz'ın kümesinde 25 ile 30 arasında kuş bulunurken, güvercinlerin değeri kalitelerine göre 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Yaklaşık 37 yıldır güvercin besleyen Yılmaz, yüksek maddi değer taşıyan kuşlarını ticari bir meta olarak değil, büyük bir tutkuyla yetiştirdiğini belirtiyor.

Yüksek korumalı kümes! Çelik kapı yaptırdı, başına kurt dikti, 7/24 izliyor: Değeri tam 800 bin TL

KUŞLARINA ÇELİK BİLEZİK TAKTI

Kümesinde aldığı önlemelerle herkesi şaşırtan Yılmaz:
"Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Ayrıca işte Şebap kuşunu besliyoruz, hobi olarak. İlkokula gitmiyordum, Dere Mahallesi'nde oturuyorduk. O zaman büyük kuşçu abilerimiz kuş uçururlardı. Onları izleyerek başladık. Yani yaklaşık 35-37 yıldır güvercin besliyorum’’

Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Burada zaten hâlihazırda bir Belçika kurdumuz var. Kapımızı oldukça üst güvenlik, yani çelik kapı yaptırdık. Bu şekilde işte bu hobiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı beslediğimiz için güvercinlerimizin ayaklarında da ayrıca çelik bilezikler var. Nereye giderse gitsin o kuşun bizim olduğunu kanıtlayan çelik bilezikler, kesilemiyor. Kesilirse hayvanın ayağı kırılıyor. Bu tür, bu şekilde işte hayvanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz " diye konuştu.

Yüksek korumalı kümes! Çelik kapı yaptırdı, başına kurt dikti, 7/24 izliyor: Değeri tam 800 bin TL

‘’PARA OLARAK BAKMIYORUZ’’

Güvercinlerinin toplam değerinden de bahseden Yılmaz, "Yaklaşık olarak 25-30 civarında güvercinimiz var. Hepsi en iyi kalite değil tabii ki. Yani 200 bin lira olan kuşumuz da var, 15-20 bin lira olan kuşumuz da var. Ortalamada yaklaşık burada 700-800 bin lira civarında bir güvercin var. Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" ifadelerini kullandı.
 

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#Erzurum
#Belçika Kurdu
#Şebap Güvercin Federasyonu
#Muhammet Murat Yılmaz
#Şebap
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