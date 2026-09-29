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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:29

Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki “VAR Hakemlerine” ilişkin diyaloglar şoke etti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 6 MHK üyesi daha gözaltına alınırken, şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi.

HABERİN ÖZETİ

Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Müşteki hakemler, objektif gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakılma, görev verilmemesi, ayrıcalıklı davranılması, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi gibi suçlamalarda bulundu.
2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı iddia edildi.
2025'te Riva'da yapılan kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği öne sürüldü.
Soruşturmada, hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki "VAR Hakemlerine" ilişkin diyaloglar ortaya çıktı.
Bir hakem gözlemcisinin "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin" şeklinde ifadeler kullandığına dair bilgiler yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"

Soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Müşteki hakemler, Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu.

Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"

Hakemlerin yönelttiği suçlamalar şöyle:

  • Objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakılması,
  • Bazı hakemlere görev verilmemesi,
  • Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranılması,
  • Puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi,
  • 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapılması,
  • 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edilmesi.
Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"

MESAJLAR ŞOKE ETTİ

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki “VAR Hakemlerine” ilişkin diyaloglara ulaşıldı.

Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"

"MADEN EĞİLMİYOR, KOPAR KAFASINI GİTSİN"

Bir hakem gözlemcisinin "Listede yer alan 4’lüyü çıkaralım" talimatı üzerine "Dikkat edelim hemen çıkarmayalım" uyarısı geldi. 

Ancak bahsi geçen hakemlerin birlikte hareket ettiğini ima eden gözlemci, "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandı.

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