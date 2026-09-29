Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki “VAR Hakemlerine” ilişkin diyaloglar şoke etti. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Gündoğdu'nun yanı sıra 6 MHK üyesi daha gözaltına alınırken, şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi.
HABERİN ÖZETİ
Gözlemciler ve MHK yöneticileri arasında şoke eden 'VAR' diyaloğu: "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin"
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Müşteki hakemler, objektif gerekçe gösterilmeden klasman dışı bırakılma, görev verilmemesi, ayrıcalıklı davranılması, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edilmesi gibi suçlamalarda bulundu.
2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı iddia edildi.
2025'te Riva'da yapılan kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği öne sürüldü.
Soruşturmada, hakem gözlemcileri ve MHK yöneticileri arasındaki "VAR Hakemlerine" ilişkin diyaloglar ortaya çıktı.
Bir hakem gözlemcisinin "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin" şeklinde ifadeler kullandığına dair bilgiler yer aldı.