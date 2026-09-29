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Zenginlerden altın ve gayrimenkul hamlesi: Türk yatırımcı haklı çıktı

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:23
1
altın ve gayrimenkul

ABD borsaları rekor seviyelerde seyrederken yüksek servet sahibi yatırımcıların yatırım tercihleri dikkat çekti. Goldman Sachs verilerine göre serveti 10 milyon dolar ve üzerinde olan yatırımcıların yüzde 80'i alternatif yatırımlara yöneliyor. 

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Altın ve gayrimenkul

Altın ve gayrimenkul öne çıkarken, bu tercih Türk yatırımcının yıllardır ilgi gösterdiği varlıkları yeniden gündeme taşıdı.
 

3
S&P 500 son aylarda jeopolitik gerilimler

S&P 500 son aylarda jeopolitik gerilimler, yükselen tahvil getirileri ve ekonomik belirsizliklere rağmen rekor seviyelere ulaşsa da endeksin güçlü performansı, içindeki bütün hisselere aynı ölçüde yansımadı.
 

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Morningstar verilerine göre ağustos ayında

Morningstar verilerine göre ağustos ayında S&P 500'de yer alan hisselerin yüzde 60'ı kendi tarihi zirvelerinin en az yüzde 20 altında işlem görüyordu. Bazı hisselerde birkaç aylık dönemlerde yüzde 20'ye ulaşan yukarı ve aşağı yönlü hareketler görülmesi de piyasadaki ayrışmayı ortaya koydu.
 

5
geleneksel iki varlık sınıfı

Yatırımcılar uzun yıllardır portföylerindeki hisse senedi riskini portföyün yüzde 60'ının hisse senetlerine, yüzde 40'ının ise tahvillere ayırarak dengelemeye çalışıyor. Ancak hisse ve tahvil fiyatlarının bazı dönemlerde aynı yönde hareket etmesi, tahvillerin portföylerde beklenen korumayı her zaman sağlayıp sağlamadığı tartışmasını beraberinde getirdi. Bu durum da yatırımcıların geleneksel iki varlık sınıfının dışındaki seçeneklere ilgisini artırdı.
 

6
ZENGİNLİK ARTTIKÇA TERCİH DEĞİŞİYOR

ZENGİNLİK ARTTIKÇA TERCİH DEĞİŞİYOR

Goldman Sachs'ın araştırması bu değişimin özellikle varlıklı yatırımcılar arasında belirginleştiğini gösteriyor. Yatırım yapılabilir varlığı 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında bulunan yatırımcıların yüzde 39'u alternatif yatırımlara yönelirken, 10 milyon dolar ve üzerinde varlığı bulunanlarda bu oran yüzde 80'e çıkıyor.
 

7
CAIS ve Mercer'ın 2025 araştırması

CAIS ve Mercer'ın 2025 araştırması da benzer bir tablo ortaya koyuyor. Ankete katılan finansal danışmanların yüzde 49'u, müşterilerinin portföylerinin yüzde 10'undan fazlasını alternatif yatırımlara ayırdığını belirtiyor.
 

8
Altın ve gayrimenkul öne çıkıyor

ALTIN VE GAYRİMENKUL ÖNE ÇIKIYOR

Alternatif yatırım arayışında öne çıkan varlıklardan biri altın diğeri ise gayrimenkul oldu. gayrimenkul yatırımları kira geliri yaratabilmesi ve uzun vadede değer artışı potansiyeli nedeniyle yatırımcıların portföylerinde yer bulurken, özellikle yüksek servet sahibi yatırımcıların ve aile ofislerinin bu varlık sınıfına ilgisi sürüyor.
 

9
Goldman Sachs ve CAIS-Mercer

Goldman Sachs ve CAIS-Mercer verileri, hisse ve tahvillerden oluşan geleneksel portföyün yanına alternatif varlıkların giderek daha güçlü biçimde eklendiğine işaret ediyor.

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