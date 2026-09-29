Zenginlerden altın ve gayrimenkul hamlesi: Türk yatırımcı haklı çıktı

Yatırımcılar uzun yıllardır portföylerindeki hisse senedi riskini portföyün yüzde 60'ının hisse senetlerine, yüzde 40'ının ise tahvillere ayırarak dengelemeye çalışıyor. Ancak hisse ve tahvil fiyatlarının bazı dönemlerde aynı yönde hareket etmesi, tahvillerin portföylerde beklenen korumayı her zaman sağlayıp sağlamadığı tartışmasını beraberinde getirdi. Bu durum da yatırımcıların geleneksel iki varlık sınıfının dışındaki seçeneklere ilgisini artırdı.

