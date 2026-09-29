Şehrin altı adeta hazine! Derinlere indikçe farklı minareller çıkıyor: Yaklaşık 10 milyon yıllık

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 281 hektarlık alanda tespit edilen yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi. Ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi yarı değerli taşların işlenerek ekonomik değerleri belirlenerek iç ve dış pazara gönderilmesi amaçlanıyor.

100 METRENİN ÜZERİNDE SONDAJ YAPILIYOR

Aydıncık'ta 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Demirel, bölgede 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

DERİNLERE İNİLDİKÇE FARKLI MİNERALLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bölgede yüzeyden başlayarak derinlere doğru yapılan çalışmalarda taşların kalitesinin arttığını aktaran Demirel, daha derin seviyelerde daha mor renkli ve kaliteli ametist taşlarına ulaştıklarını kaydetti. Demirel, bölgede adım atılan birçok noktada rezerv bulunduğunu vurgulayarak, derinlere inildikçe farklı minerallerin de ortaya çıktığını dile getirdi.

Üzümlü köyü, Üzümlü Deresi ve İğdeli Dere olarak adlandırılan bölgelerde ametist, kuvars ve kalsedon gibi taşların bulunduğunu hatırlatan Demirel, 2008 yılında Halk Eğitim bünyesinde kurslar açtırdıklarını ve yörede taş işlemeciliğinin başlatılması için çalışma yaptıklarını ifade etti.

"DEVLET DESTEĞİYLE PAZARA SUNULMALI"

Yaklaşık 10 milyon yıl önce bazı dağ oluşumları sırasında yer altında meydana geldiği değerlendirilen taşların, derinlere inildikçe farklı minerallerle birlikte bulunduğunu aktaran Demirel, bölgenin yarı değerli taşlar açısından araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi ve devlet desteğine dikkat çekti.