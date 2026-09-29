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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:17

New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında

ABD'nin California eyaletinde New York Times (NYT) Games'in mühendislik direktörü Jonathan McKinsey otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden McKinsey'in kayınpederi ve kayınvalidesi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 11:17

ABD'nin eyaletinde 'ın (NYT) oyun biriminde görevli mühendislik direktörü Jonathan McKinsey bir spor kompleksinin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. 40 yaşındaki direktör, çok sayıda kurşun yarasıyla bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen ise olay yerinde hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
New York Times'ın (NYT) oyun biriminde görevli mühendislik direktörü Jonathan McKinsey, California'da bir spor kompleksinin otoparkında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti ve olaya ilişkin kayınpederi ile kayınvalidesi gözaltına alındı.
Jonathan McKinsey, çok sayıda kurşun yarasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, saldırının ardından McKinsey'in 77 yaşındaki kayınpederi Shouyong Zhang ile kayınvalidesi Shili Chen'i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
Çift, cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla Santa Rita Cezaevi’ne gönderildi.
Olay esnasında çevrede bulunan kişilerin verdiği bilgilerle şüpheliler kısa sürede yakalandı.
ABD basını, McKinsey ile eşinin boşanma ve çocukların velayeti konusunda hukuki anlaşmazlık yaşadığını ve aile içi şiddet ile çocuklara kötü muamele iddialarının gündeme geldiğini aktardı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında

KAYINVALİDE VE KAYINPEDER GÖZALTINDA

Polis, saldırının ardından McKinsey'in 77 yaşındaki kayınpederi Shouyong Zhang ile kayınvalidesi Shili Chen’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Her ikisi de 77 yaşında olan çift, cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla Santa Rita Cezaevi’ne gönderildi. Haklarında ayrıca suç işlemek amacıyla komplo, ateşli silahın ağır ihmalle kullanılması ve çocukların tehlikeye atılması suçlamaları da bulunuyor.

New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında

New York Times da McKinsey’in ölümünü doğruladı. 

New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMADI

Olay esnasında bölgede çok sayıda kişi olduğu belirtildi. Tanıklar art arda silah sesleri duyduklarını ardından da McKinsey'i yerde gördüklerini anlattı. Ayrıca şüphelilerin olay yerinin yakınında kaldığını söyleyenler de oldu. Polis, çevrede bulunan kişilerin verdiği bilgiler sayesinde iki şüphelinin kısa sürede yakalandığını bildirdi.

New York Times yöneticisi Jonathan McKinsey öldürüldü! Kayınvalidesi ve kayınpederi gözaltında

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUKLARA KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

ABD basını, McKinsey ile eşinin boşanma ve çocukların velayeti konusunda uzun süredir hukuki anlaşmazlık yaşadığını aktardı. Taraflar arasında aile içi şiddet ve çocuklara yönelik kötü muamele iddialarının da karşılıklı olarak gündeme geldiği bildirildi.

Söz konusu iddiaların cinayetle doğrudan bağlantılı olup olmadığı ise polis tarafından henüz açıklanmadı.

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#california
#New York Times
#Jonathan Mckinsey
#Shouyong Zhang
#Shili Chen
#Dünya
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